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Dünya
Deutsche Welle

Guatemala eski diktatörü sedye ile mahkemede

Guatemala'da yüzlerce yerlinin katliam emrini vermekle suçlanan 88 yaşındaki eski diktatör Efrain Rios Montt, sedye ile hakim karşısına çıktı. Reddi hakim talebinde bulunan Montt'un yargılanması ertelendi.

06 Ocak 2015 13:31


Eski diktatör Montt'un avukatları, ilk duruşması dün görülen mahkemede reddi hakim talebinde bulundu. Hakim Jeaneth Valdez'in doktorasını suçlama üzerine yapmış olması hatırlatılarak tarafsız olamayacağı ileri sürüldü.

Bunun üzerine mahkeme heyeti geri çekilme kararı aldı. Mahkeme, yeni hakim atanıncaya kadar ertelendi.

1982 yılının Mart ayında darbeyle iktidara gelen Montt, 17 ay süren diktatörlüğü sırasında çoğu Maya yerlisi bin 771 kişinin ölümünden sorumlu tutuluyor.

Montt, 2013 yılının Mayıs ayında soykırım ve insanlığa karşı işlediği suçlardan ötürü 80 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

İnsan hakları aktivistleri ve hukukçular tarafından tarihi kabul edilen hapis cezası bir süre sonra ev hapsine dönüştürülmüştü.

George Mason Üniversitesi öğretim görevlilerinden Prof. Jo-Marie Burt, mahkeme kararını kurban yakınlarına atılmış bir tokat olarak tanımladı. Prof. Burt, "Montt'un avukatları kaybedeceklerini biliyor. O yüzden usule ilişkin ayrıntılarla davayı sürüncemede bırakmak istiyorlar" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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GuatemalaEfrain Rios MonttMonttJeaneth ValdezMartMayaMayısMasonProfBurtDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/NH/HS

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