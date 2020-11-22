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Dünya

Guatemala'da 2021 bütçesi tepki çekti: Protestocular kongre binasını ateşe verdi

22 Kasım 2020 08:26

Guatemala'da 2021 bütçesine tepki olarak başlayan hükûmet karşıtı protestolarda binlerce insan sokağa çıktı. Bazı protestocular Guatemala Kongresi'ni ateşe verdi. 

Reuters'ın aktardığına göre, Guatemala'da belirlenen 12.9 milyar dolarlık 2021 bütçesinin sağlık sistem, eğitim, insan hakları ve adalet sistemi için ayrılan ödeneklerde kesintiye gitmesi ülke çapında tepkiye neden oldu. Guatemala bayraklarıyla sokağa çıkan ve Devlet Başkanı Alejandro Giammattei'yi istifaya çağıran binlerce kişi Başkan'ın bütçeyi veto etmesini beklediklerini söyledi. 

Protestolar genel olarak barışçıl bir şekilde devam etse de bazıları bütçeyi kabul eden Kongre'nin camlarını parçaladı, bazıları ise içeriyi ateşe verdi. 

22 kişinin gözaltına alındığı protestolarda başkentte 14 kişinin yaralandığı belirtildi. 

Koronavirüs gölgesinin gölgesinde, Guatemala'da kasım ayında yaşanan 2 büyük kasırga 60 kişinin ölümüne neden olmuş, binlerce aile evini kaybetmişti. 

 

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