Guatemala 22 genç kızın öldüğü yurt yangını sonrası yasta

Orta Amerika ülkelerinden Guatemala'da bir yurtta çıkan yangında 22 genç kız hayatını kaybetti. Facianın ardından ülkede 3 gün ulusal yas ilan edildi.

Yangının çıktığı Virgen de Asuncion Yetiştirme Yurdu, başkent Guatemala City'nin yaklaşık 25 kilometre güneydoğusundaki San Jose Pinula bölgesinde bulunuyor.

Polis, ilk belirlemelere göre yangının nedeninin, bir grup gencin yatakları ateşe vermesi olduğunu açıkladı.

Hayatını kaybedenlerin yaşlarının 14 ile 17 arasında değiştiği, 25 kadar kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Birleşmiş Milletler'in Guatemala'daki çocuk fonu olayı "trajedi" olarak nitelendirdi ve bir kınama mesajı yayımladı. Mesajda yurtta kalanların korunmaları gerektiği vurgulandı.

Guatemala'nın yasama organı olan Cumhuriyet Kongresi ise yangınla ilgili olarak derhal bir soruşturma açılmasını istedi.

Bazı hükümet yetkilileri de bir süredir yurttaki koşulları eleştiriyordu.

Normalde 600 kişinin kalması için inşa edilen yurtta yangın sırasında 800 kişinin olduğu tahmin ediliyor.

Salı günü yurtta çıkan bir isyana polis müdahale etmiş, 60'a yakın çocuk ise kaçmıştı.

Yurtta kalanlardan bazıları daha önce cinsel tacize maruz kaldıklarını ve kötü muameleye tabi tutulduklarını iddia etmişlerdi.

Virgen de Asuncion'da daha çok 18 yaşın altındaki taciz kurbanları, evsiz ya da ıslahevlerinde cezasını tamamlamış çocuklar ve gençler kalıyor.

Yerel medya ise yurdun hakimler tarafından ıslahevi olarak da kullanıldığını öne sürüyor.

Ülkenin insan hakları savcısı Jorge de Leon ise şimdiye kadar yurttan 102 gencin özellikle yurtta kalan yaşı daha büyük gençler tarafından taciz edildiği için kaçtığını söyledi.

2013 yılında ise 14 yaşındaki bir kız yurtta kalanlar tarafından öldürülmüştü.