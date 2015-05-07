Guardiola'nın 'durdurulamaz' dediği Messi, Bayern Münih'i dağıttı!

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Barcelona sahasında, Alman ekibi Bayern Münih'i 3-0 mağlup ederek rövanş için büyük avantaj elde etti.

Bayern Münih teknik direktörü Pep Guardiola'nın maçtan önce yaptığı basın toplantısında "durdurulamaz" dediği eski öğrencisi Lionel Messi, attığı iki gol ve bir asist ile maça damga vuran isim oldu.

Nou Camp'ta oynanan ve İtalyan hakem Nicola Rizzoli'nin düdük çaldığı mücadele hızlı başladı. İlk yarıda daha etkili görünen ev sahibi Barcelona, Alman ekibinin kalecisi Manuel Neuer'i geçemedi ve ilk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarıda da etkili taraf Barcelona'ydı. İspanyol temsilcisi 77. dakikada dünya futbolunun efsane ismi Messi'nin ceza sahası dışından attığı şık golle perdeyi açarken, 80. dakikada yine sahneye çıkan Messi farkı 2'ye çıkardı. (2-0) 90. dakikada Neymar, maçın skorunu belirleyen golü kaydetti. (3-0)



UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanşında Bayern Münih ile Barcelona arasındaki mücadele 12 Mayıs'ta Allianz Arena'da oynanacak.