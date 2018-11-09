Guardiola'dan Dani Alves'e: Ben seks yapmayı tercih ederim

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, PSG'nin Brezilyalı futbolcusu Dani Alves'in "Guardiola ile çalışmak, seks yapmaktan daha iyi" yorumuna cevap verdi.

Sy Sports'un haberine göre, Barcelona'da birlikte çalıştığı teknik direktör Guardiola için övgü dolu sözler kullanan Alves, "Onunla konuştuğum ilk günü çok iyi hatırlıyorum. İlk andan beni neden istediğini çok iyi anlatmıştı. Eğer beni takip edersen ilginç şeyler yapabiliriz demişti. Guardiola beni bir futbolcu olarak çok geliştirmişti. Birçok şey öğretti. Her röportajımda onun için dünyanın en iyi teknik direktörü diyorum. Çalıştığım en iyi kişi. Onunla beraber çok şey kazandık ve yaptığımız tek şey sadece onu izlemektii. Guardiola ile çalışmak seksten daha güzel" diye konuştu.

Brezilyalı defans oyuncusu, Guardiola'nın dört yıl boyunca çalıştırıp, 14 kupa kazandığı Barcelona takımının bir parçasıydı.

"Ben seksi tercih ederim"

Guardiola, bu haftasonu oynanacak Manchester derbisi için düzenlenen basın toplantısında, Alves'in sözlerine "Ben seks yapmayı tercih ederim" cevabını verdi.