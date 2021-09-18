Guardiola, sözünün arkasında: Özür dilemeyeceğim

Manchester City menajeri Pep Guardiola'nın RB Leipzig maçı sonrası söylediği sözler, gerginliğe sebep oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City, RB Leipzig'i 6-3 yendi. City menajeri Guardiola ise karşılaşma sonrasında tribünlerdeki boşluklara dikkati çekti. Pep, "Cumartesi günkü maçımıza umarım daha çok taraftar gelir" ifadelerini kullandı.

Guardiola'nın bu sözleri, bazı Man City taraftarlarını rahatsız etti. City taraftar derneğinin genel sekreterliğini yapan Kevin Parker, Guardiola’nın kendi işine odaklanması gerektiğini söyledi ve şunları kaydetti:

“Söyledikleri beni şaşırttı. Bu onu neden ilgilendiriyor, bilmiyorum. İnsanların Çarşamba akşamı saat 8’de Etihad’daki maça gitmeye çalışırken yaşayabileceği zorlukları anlamıyor. Çocuklarıyla ilgilenmeleri gerekebilir, bütçeleri yeterli değildir, ayrıca hala Covid-19 ile ilgili sorunlar var. O kesinlikle dünyanın en iyi teknik direktörü, ve bence bu işe odaklanmalı.”

Bunun üzerine bir açıklama daha yapan Guardiola, "Taraftarların desteğine ihtiyacımız olduğu için stadı doldurmalarını istiyoruz. Kaç kişinin geldiği önemli değil, 30 bin, 40 bin... Desteklerine ihtiyacımız var. Kimsenin maça neden gelemediğini sorgulamadım. Gelemiyorsanız, gelmeyin. Gelebilirseniz bundan memnuniyet duyarız. Bay Parker yaptığı yorumları gözden geçirmeli. Ondan kesinlikle özür dilemeyeceğim.” diye konuştu.

Man City, Cumartesi günü kendi evinde Southampton'ı konuk edecek.