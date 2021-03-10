Guardiola, "Siz de Southampton'a 9 gol atacak mısınız" sorusuna kızdı: Yok 18 atacağız, nasıl soru bu?

Premier Lig'in 29. haftasında Southampton'la karşılaşacak Manchester City'de menajer Pep Guardiola basınla bir araya geldi. "Leicester City ve Manchester United gibi 9 gol atacak mısınız?" sorusuna Guardiola, "Yok, 18 gol atacağız, 18-0 bitecek maç" diye yanıt verdi.

Manchester City, Premier Lig'de 29. hafta açılış maçında Southampton'ı konuk edecek. Maç öncesinde City Menajeri Pep Guardiola basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İspanyol çalıştırıcıya, rakipleri Leicester City ve Manchester United'ın Southampton'ı 9-0 yendiği maçlar hatırlatıldı. "Sizde 9 gol atacak mısınız?" sorusu üzerine Guardiola, "Yok, 18 gol atacağız. 18-0 bitecek maç. Nasıl soru bu? Ciddi olun. Maçı kazanmaya çalışacağız" diyerek yanıtladı.