Guardiola: Onun gibisini görmedim

Kariyerinde 2002 dünya kupası ve Barcelona ile Şampiyonlar Ligi gibi futbol sahnesinin en büyük kupalarını kaldıran Brezilyalı futbol yıldızı Ronaldinho, gelmiş geçmiş en büyük oyunculardan biri kabul ediliyor. Futbol dünyasının ünlü isimleri bugün 38 yaşını kutlayan yıldız hakkında görüşlerini ifade ettiler.

beIN Sports'ta yer alan habere göre; Manchester City menajeri ve Barcelona'nın eski teknik direktörü Pep Guardiola "Laporta Barcelona'da başkan olduğunda Ronaldinho'yu alarak büyük bir iş yapmıştı ve bir süredir düşüşte olan Barcelona'nın özgüvenini yükselten isim oldu. Kulüpte harika yıllar geçirdi ve Lionel Messi gelene dek takımdaki başka bir seviyede futbol oynayan isimdi. Ben onun gibi bir yıldıza şahit olmadım" sözleriyle Ronaldinho'ya övgüler yağdırdı.

Bir başka Brezilyalı futbol yıldızı olan Rafinha "o futbola eğlenceyi getirdi ve 2003 ve 2004'te Barcelona'da kendi başına bir şovdu, benim için en iyi futbolcu Ronaldinho'dur" ifadesini kullandı.

Şimdiki Barcelona teknik Direktörü Ernesto Valverde de, "Ronaldinho Barcelona'da büyük bir iz bıraktı. Elbette o dönemdeki menajer Frank Rijkaard'dan da bahsetmek gerek ama o takımın kilit oyuncusuydu. O benim işimi çok zorlaştırmıştı ama herkes ona hayrandı. O Barcelona tarihi ve dünya futbolunun tarihini yazan yıldızlardan biriydi" diyerek Ronaldinho'ya hayranlığını ifade etti.

1980 doğumlu Ronaldinho, 2006 yılında UEFA yılın futbolcusu ödülü kazanmış, Barcelona sonrası kariyerini İtalya ve Brezilya'da sürdürdükten sonra, geçtiğimiz Ocak ayında futboldan emekli olduğunu açıklamıştı.