Guardiola'nın Şampiyonlar Ligi hasreti 10 yıla çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Chelsea, Dragao Stadı'ndaki dev maçta Manchester City'yi 1-0 yendi ve kupayı tarihinde 2. kez müzesine götürdü. Chelsea'yi zafere taşıyan gol Alman futbolcu Kai Havertz'den geldi.

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, favori olarak çıktığı Şampiyonlar Ligi final maçında sahadan mağlup ayrıldı. Chelsea karşısında 1-0 kaybeden Guardiola böylece Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu hasretini 10 yıla çıkardı.

İlk kez finalde kaybetti

Guardiola en son 2011 yılında Barcelona ile finalde Manchester United'ı yenip mutlu sona ulaşmıştı. Pep Guardiola, 2009 yılında da mutlu sona ulaşırken daha sonra Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City ile başarılı olamadı. Guardiola, Manchester City ile ilk kez finalde mücadele ederken kupayı kazanamadı.

Tuchel karşısında üst üste 3. yenilgi

1 Milyar Euro'yu aşan market değerine sahip Manchester City ile Şampiyonlar Ligi şampiyonu olamayan Pep Guardiola, Thomas Tuchel yönetimindeki Chelsea karşısında son 3 maçı kaybetti. Chelsea, Tuchel yönetiminde hem Premier Lig hem FA Cup hem de Şampiyonlar Ligi finalinde galip gelmeyi başardı