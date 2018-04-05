Guardiola, Klopp'un bileğini bükemiyor!

Liverpool, rüya gibi bir sezon geçiren ve Premier Lig şampiyonluğunu ilan etmek üzere olan Manchester City'ye bu sezon ikinci tokadı da Şampiyonlar Ligi'nde vurmayı başardı.

Karşılaşmayı 3-0 gibi net bir skorla kazanan Liverpool'da menajer Jurgen Klopp, Guardiola'nın kabusu olmaya da devam etti. İki teknik adam kariyerlerinde 12. kez karşı karşıya gelirken Klopp, Guardiola'ya karşı 7. galibiyetine ulaştı.

Birçok teknik adama karşı maçlarda taktik olarak üstünlük kuran Guardiola, Klopp karşısında ise çaresiz kalıyor. Bu sezon Liverpool ile ligde oynanan maçı da 4-3 kazanmayı başaran Klopp Dortmund'un başındayken de Guardiola'ya karşı birçok maçta üstünlük kurmayı başarmıştı.