Guardiola: Klopp, beni daha iyi bir teknik direktör yaptı

T24 Spor

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Liverpool'daki mevkidaşı Jürgen Klopp ile mücadelelerinin onu daha iyi bir teknik direktör yaptığını ifade etti.

Guardiola ve Klopp ilk olarak 8 yıl önce Almanya'da karşı karşıya gelmişlerdi. O zaman Guardiola Bayern Münih'in, Klopp ise Borussia Dortmund'un başındaydı. İkili aralarındaki rekabeti birkaç yıl sonra İngiltere'de tazeledi.

Guardiola, pazar günü oynanacak Liverpool-Manchester City karşılaşması öncesi yaptığı basın açıklamasında, "Klopp bana yardım etti. Onun takımları ve kendisi benim daha iyi bir teknik direktör olmama yardım etti. Beni başka bir seviyeye taşıdı. Kendimi kanıtlamamı sağladı. Bu yüzden hala bu işi yapıyoruz" dedi.

"Bazı teknik direktörler sizi daha iyi yapmak için sınar. Uzun süredir beraberiz. Önce Almanya'da, şimdi de İngiltere'de" diyen Guardiola,"İkimizin de kafasında aynı şey var. Gol atmak" ifadelerini kullandı.

Premier Lig'de lider Liverpool, kinci sıradaki Manchester City'nin bir puan önünde bulunuyor.