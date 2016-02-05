Guardiola: Kadın gibiyim, aynı anda iki işi birden yapabilirim

Pep Guardiola, iki takımla ilgilenmenin özel bir durum olduğunu, normalde hiçbir teknik direktörün Bayern Münih'i bırakmayacağını söyledi. Guardiola, Bayern Münih ile büyük hedeflere ulaşmak isteği sırada başka bir takımla ilgilenmesinin kendisi için bir sorun olup olmadığına ilişkin soruya İspanyol teknik adam, "Ben kadın gibiyim. İki işi aynı anda yapabilirim. Bu konuda büyük yeteneğim var. Sorun değil" cevabını verdi.

Guardiola, yarın Bayer Leverkusen'e karşı oynayacakları maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında, gelecek sezon için Manchester City ile anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bayern Münih ile büyük hedeflere ulaşmak isteği sırada başka bir takımla ilgilenmesinin kendisi için bir sorun olup olmadığına ilişkin soruya İspanyol teknik adam, "Ben kadın gibiyim. İki işi aynı anda yapabilirim. Bu konuda büyük yeteneğim var. Sorun değil" cevabını verdi.

Bunun özel bir durum olduğunu bildiğini aktaran Guardiola, "Normal durumda hiçbir teknik direktör Bayern Münih'i bırakmaz" ifadelerini kullandı.

Eurosport'taki habere göre, Guardiola Manchester City ile ilgili açıklamada bulunmayacağına dikkati çekerken, yeni takımı hakkında ancak İngiltere'ye gittiğinde konuşacağını vurguladı.

Barcelona'nın başında 2008-2012 yılları arasında 14 kupa kazanan 45 yaşındaki teknik adam, Bayern Münih ile de ilk iki sezonunu lig şampiyonu olarak tamamladı.