Guardiola: Görevime son verebilirler

Premier Lig'de kötü günler geçiren Manchester City'nin menajeri Pep Guardiola, dokunulmaz olmadığını belirterek, kötü sonuçların devam etmesi haline görevine son verilebileceğini dile getirdi.



Manchester City'de, son dönemde işler yolunda gitmiyor. Premier Lig'deki üst üste 2 yenilgi alan City, son 15 maçta sadece 4 kez kazanabildi.



ntvspor'un haberine göre; lider Chelsea'nin 7 puan gerisine düşen City’nin özellikle savunması alarm veriyor. Guardiola’nın öğrencileri, sezon başından bu yana sadece 1 maçta kalesini gole kapatabildi.

"Zamana ihtiyacım var"

Watford ile oynanacak maç öncesi basının karşısına geçen Guardiola, işleri yoluna koymak için zamana ihtiyacı olduğunu söyledi.

Kendisini başarısız görüp görmediği sorusuna yanıt veren Guardiola "Bana zaman verin. Geçen aya bakarsanız başarısızım. Ancak başarıyı hemen yakalamak kolay değil. Gelecek sezon daha iyi olacağız. 2 yıl sonraysa çok daha iyi olacağız" dedi.

"Geleceğim hakkında düşünüyorum"

Yönetimin kendisine güvendiğini söyleyen Guardiola, bununla birlikte işinin garanti olmadığını da kabul etti.

"Geleceğim hakkında düşünmüyorum. Yönetimin bana güveni tam. Ancak bu güveni korumak için kazanmak zorundasınız. Kaybetmeye devam edersek, benim işim de tehlikeye girer" diyen İspanyol menajer, kariyerinde ilk kez kendisinden şüphelendiği günler geçirdiğini de itiraf etti.