Guardiola'ya Wenger sahip çıktı

Arsenal Menajeri Arsene Wenger, son dönemde çok eleştirilen Pep Guardiola'ya sahip çıktı.



Manchester City, Pep Guardiola yönetiminde savunmasında büyük sorunlar yaşıyor. City, Chelsea'ye 3-1 yenildikten sonra Leicester City deplasmanından da 4-2'lik yenilgiyle ayrılınca, eleştiri okları Guardiola'ya çevrildi.

Guardiola'nın Leicester City maçı sonrası sarfettiği; "Antrenmanlarda oyuncularıma nasıl top kapacaklarını çalıştırmıyorum" sözleri tartışmayı da beraberinde getirdi.



Guardiola’nın hücuma dönük oyunu nedeniyle alkışlanması gerektiğini savunan Wenger; "Pep Guardiola da benim gibi hücumu düşünen bir teknik adam. Bu durumda kazanamazsanız eleştirilirsiniz. Guardiola'nın oyuncularına top kapmayı yasakladığını da sanmıyorum. Zamanla savunmasını oturtacaktır. Kendisine zaman tanınması ve futbolu güzelleştirmeye çalıştığı için alkışlanması gerekir." dedi.

City’nin savunmasının istatistiklere yansıdığı kadar kötü olmadığını düşünen Wenger, Leicester City maçını bir istisna olarak gördüğünü dile getirdi.