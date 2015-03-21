Guardian'ın 194 yıllık tarihinde ilk kadın genel yayın yönetmeni

Dünyanın en prestijli gazetelerinden İngiliz The Guardian gazetesinin yeni genel yayın yönetmeni belli oldu. Katharine Viner (34), gazetenin 194 yıllık tarihinde gazetenin başına geçen ilk kadın genel yayın yönetmeni oldu.

Viner, Guardian'ın genel yayın yönetmen yardımcılığı ve Guardian ABD'nin de genel yayın yönetmenliği görevini yürütüyordu.

Viner görevi, 20 yıldır Guardian'ın genel yayın yönetmenliği görevini yürüten Alan Rusbridger'dan devralacak.

Katharine Viner 1821 yılında kurulan Guardian'ın 12'nci genel yayın yönetmeni olacak.

Gazeteci, haberi aldıktan sonra alınan karardan onur duyduğunu açıkladı.

Viner, "Guardian'ın genel yayın yönetmeni olmak, dünya çapındaki birinci sınıf gazetecilere liderlik edecek olmak muazzam bir sorumluluk ve ayrıcalık" diye konuştu.