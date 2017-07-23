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Dünya

Guardian'dan 'Erdoğan da yazmak istedi' iddiasına tekzip

Chadwick imzasıyla bir açıklama yayımlayan gazete, "yanlış anlaşılma oldu" ifadesine yer verdi

23 Temmuz 2017 23:47

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz'da makalesini yayımlayan Guardian gazetesi, editörlerinden Paul Chadwick'in gazetenin web sitesinde yer alan "Kılıçdaroğlu yazınca Erdoğan da yazmak istedi" yönündeki iddialarına ilişkin tekzip yayınladı.

Guardian'ın web sitesinde dün okuyucu editörü Paul Chadwick tarafından kaleme alınan bir yazıda, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun yazısını yayımlamamızın ardından Türk hükümeti bize ulaşarak okuyucuların iki tarafı da dinleyebilmesi ve dengeli yayın yapılması için Erdoğan'ın makalesinin yayımlanmasını istedi" iddiası ortaya atılmıştı.

AA'nın haberine göre, iddiaların web sitesinde yer almasının ardından Cumhurbaşkanlığı, Guardian ile temasa geçti. Gazeteyle yapılan yazışmalarda ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adının hiçbir yerde geçmediği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makalesinin "denge kurmak" amacıyla yayımlanmasının hiçbir zaman talep edilmediği ve Guardian'ın Londra ofisinde bir yanlış anlaşılma olduğu aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makalesini yayımlayan gazete, kendi yaydığı, "Kılıçdaroğlu yazınca Erdoğan da yazmak istedi" iddialarını yalanladı.

Gerçeği yansıtmayan bu ifadeler, gazetenin web sitesinde bugün düzeltildi ve ortaya atılan iddianın asılsız olduğu kabul edildi. Chadwick imzasıyla bir açıklama yayımlayan gazete, "yanlış anlaşılma oldu" ifadesine yer verdi.

Gazeteden alınan bilgiye göre, Chadwick'in iddiaları Guardian'ın pazartesi günü yayımlanacak sayısında yer almayacak.

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