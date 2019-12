Guardian’dan Booker’a alternatif yarışma

İngiliz Guardian gazetesi, prestijli Booker Prize’a karşılık olarak yeni bir yarışma başlattı: Not the Booker Prize



Guardian, jürilerin genellikle yanlış kitabı birinci seçmesine gönderme yaparak bu yarışmayı düzenlemeye karar vermişti. Alternatif yarışmanın eleştirdiği üç nokta var: Bunlardan birincisi, hiçbir zaman okuyucunun favori kitabının kazanamaması. İkinci sebep, sürekli aynı konuların ele alındığı kitapların birinci seçilmesi ve galip kitabın hiçbir zaman bilimkurgu türünde olmaması ve içinde tehlike ile heyecan barındırmaması. Üçüncüsü ise jüri ile ilgili belirsizlikler. Jüriyi kimin seçtiği ve jürinin kimlerden oluştuğu, hem gazetenin hem de okuyucuların aklını kurcalamış olacak ki bu alternatif kitap ödülleri sahibini arıyor bile.



Booker Prize ile aynı kıstasları arayan Guardian, öncelikle, okuyucularından istedikleri kitabı aday göstermelerini istedi. Aday gösterilen kitaplar arasından en fazla oy alanlar ise ikinci rounda geçmeye hak kazandı. Guardian son olarak okuyucularına Not the Booker Prize, yani Booker Olmayan Ödül’ün adaylarını sundu.



Kazanana Booker’da olduğu gibi 50 bin sterlinlik bir çek sunmayacağını da belirten gazete, yarışmanın galibine bir Guardian kupası verecek. Altın veya gümüş olanlardan değil, çay ve kahve içilen türden. Okuyucuların oyları arasından belirlenen ilk altı aday şöyle sıralanıyor:



» Rana Dasgupta - Solo

» James Palumbo - Tomas

» Eleanor Thom - The Tin Kin

» Simon Crump - Neverland

» MJ Hyland - This Is How

» Jenn Ashworth - Intimacy