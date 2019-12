Guardian'dan Başbakan'a 'dostluk' soruları

Pakistan'daki temaslarını bugün tamamlayacak olan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan İngiliz The Guardian gazetesine konuştu. Erdoğan gazetenin, "Türkiye'nin AB üyeliğine karşıtlığıyla bilinen Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy dostunuz değil mi?" sorusuna, "Chirac döneminde mükemmel ilişkilerimiz vardı. Aynı hava Sarkozy'de yok" dedi.



Erdoğan'ın bir sonraki durağı İran olacak. Erdoğan, Tahran ziyareti öncesinde İngiliz The Guardian gazetesine konuştu. Erdoğan, "İran bizim dostumuz" dedi.



Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinecad hakkında, "Hiç şüphesiz ki Ahmedinecad bizim dostumuz. Arkadaş olmaktan öteye çok iyi ilişkilerimiz var. Hiç bir sorunumuz da yok" açıklamasında bulundu.



Gazetenin, "Türkiye'nin AB üyeliğine karşıtlığıyla bilinen Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy dostunuz değil mi?" sorusuna ise Erdoğan, "Chirac döneminde mükemmel ilişkilerimiz vardı. Aynı hava Sarkozy'de yok. Bu adil bir davranış değil. AB kendi kurallarını ihlal ediyor" yanıtını verdi.



Türkiye'nin AB üyeliği konusuna da değinen Başbakan, "Biz Müslüman dünyası ile Avrupa arasında köprü oluşturmak istiyoruz. Bunu görmek zorundalar. Eğer bunu gözardı ederlerse, bu AB'yi güçsüzleştirir" dedi.



Tahran'da Ahmedinecad ve Ayetullah Ali Hamaney ile görüşecek olan Başbakan Erdoğan'ın, daha çok ticari ilişkiler ve Türkiye'nin İran doğalgazına olan ihtiyacı konularına ağırlık vereceği belirtiliyor.



The Guardian'ın haberinde, İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinecad'ın, Türkiye'nin İsrail'i Anadolu Kartalı Tatbikatı'tan çıkarmasını övdüğü de yer aldı.