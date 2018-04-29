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BBC Türkçe

Guardian'a Chomsky'nin de imzasını taşıyan açık mektup: 'Demirtaş ve Yüksekdağ derhal serbest bırakılsın'

Ünlü akademisyen Noam Chomsky ve çok sayıda İngiliz milletvekili ile bazı akademisyenler ve aktivistler Guardian gazetesine bir mektup gönderdi. Gazetede bugün yayımlanan "Türkiyede demokrasi yargılanıyor" başlıklı mektupta, HDP Eş Genel Başkanları Figen

29 Nisan 2018 20:30

Ünlü akademisyen Noam Chomsky ve çok sayıda İngiliz milletvekili ile bazı akademisyenler, aktivistler ve gazeteciler Guardian gazetesine bir mektup gönderdi.

Gazetede bugün yayımlanan "Türkiyede demokrasi yargılanıyor" başlıklı mektupta, HDP Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın derhal serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

Mektupta şu ifadeler yer aldı:

"Demirtaş ve Yüksekdağ'ın yargılanması şov amaçlı kurulan mahkemelerden başka bir şey değil. Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'a dayanışma mesajımızı gönderiyoruz, bir an önce koşulsuz hapishaneden salıverilmelerini talep ediyoruz."

Mektupta ayrıca Demirtaş ve Yüksekdağ'ın "terörizm adı verilen uydurma bir suçtan yargılandığı" ve uzun hapis cezalarıyla yüz yüze oldukları vurgulandı.

HDP'nin halen TBMM'de en büyük üçüncü parti olduğu hatırlatılırken, bu durumun "ilerleme ve demokrasi için mihenk taşı" niteliğinde olduğu da belirtildi.

Mektupta İngiltere'de Avam Kamarası üyesi 16 milletvekilinin yanı sıra Avrupa Parlamentosu üyesi Julie Ward, insan hakları aktivisti Peter Tatchell ve İngiltere'nin en büyük sendikası UNITE'ın genel sekreteri Len McCluskey'nin de imzaları bulunuyor.

Figen Yüksekdağ'ın yargılandığı davanın üçüncü duruşması bugün Ankara'da görülüyor.

Perşembe günü de 4 Kasım 2016 tarihinden bu yana Edirne Cezaevi'nde bulunan Selahattin Demirtaş Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesinde SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) üzerinden yargıç karşısına çıkacak.

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