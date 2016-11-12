T24 LogoT24 Logo
Dünya

Guardian yazarından tepki çeken Trump paylaşımı: Başkana suikast zamanı geldi!

Monisha Rajesh'in gazetedeki işine son verildiği duyuruldu

12 Kasım 2016 23:35

The Guardian gazetesinin serbest zamanlı yazarlarından Monisha Rajesh’in ABD’de Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump’ın başkan seçilmesinin ardından “Başkana suikast zamanı geldi” ifadelerini içeren sosyal medya paylaşımı kamuoyunda büyük tepki topladı.

The Guardian gazetesi için dışardan makaleler kaleme alan Rajesh, ABD'deki başkanlık seçimini Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın kazandığının kesinleşmesinin ardından sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla tepki çekti. Rajesh'in hesabından ABD'deki başkanlık seçiminin ardından "Başkana suikast zamanı geldi" ifadesini içeren bir paylaşımda bulunuldu.

İngiliz medyasında ve sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından eleştirilmesinin ardından Monisha Rajesh Twitter ve Facebook hesaplarını kapattı. Rajesh’in The Guardian’daki işine son verildiği açıkandı.


ETİKETLER

Monisha Rajeshthe guardiantrumpsuikast

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24