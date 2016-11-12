Guardian yazarından tepki çeken Trump paylaşımı: Başkana suikast zamanı geldi!

The Guardian gazetesinin serbest zamanlı yazarlarından Monisha Rajesh’in ABD’de Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump’ın başkan seçilmesinin ardından “Başkana suikast zamanı geldi” ifadelerini içeren sosyal medya paylaşımı kamuoyunda büyük tepki topladı.

The Guardian gazetesi için dışardan makaleler kaleme alan Rajesh, ABD'deki başkanlık seçimini Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın kazandığının kesinleşmesinin ardından sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla tepki çekti. Rajesh'in hesabından ABD'deki başkanlık seçiminin ardından "Başkana suikast zamanı geldi" ifadesini içeren bir paylaşımda bulunuldu.

İngiliz medyasında ve sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından eleştirilmesinin ardından Monisha Rajesh Twitter ve Facebook hesaplarını kapattı. Rajesh’in The Guardian’daki işine son verildiği açıkandı.



