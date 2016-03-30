Guardian: Türkiye'ye tatile gitmek güvenli mi?

Guardian gazetesi, "Türkiye'ye tatile gitmek güvenli mi?" sorusuna yanıt aradığı bir habere yer verdi.

Haberde, daha önce Türkiye'ye gitmek isteyenleri vazgeçirebilecek tek sebebin 'ülkenin çok kalabalık olması' iken, saldırıların ardından artık bu kaygının yerini güvenlik endişelerinin aldığı yazıyor.

Türkiye'deki turizmin olumsuz etkilendiği belirtilen haberde ifadeler var:

"Bir ankete göre, Şubat'ta ülkeye gidenlerin sayısı geçen yıl aynı zaman kıyasla yüzde 10'dan fazla düştü. Yaz daha kötü geçecek gibi görünüyor. Thomas Cook, Türkiye'ye talebin ve rezervasyonların büyük ölçüde azaldığını söylüyor. Seyahat acentesi Tui de yaz tatili için rezervasyonlarda yüzde 40 düşüş olduğunu duyurdu."

"Pazar araştırma şirketi GfK'ye göre, Türkiye'ye yaz tatili rezervasyonlarında yüzde 32 düştü. Geçen yıl ise rezervasyonlar yüzde 11 artmıştı. Gemi seyahatleri de Türkiye duraklarını iptal etti, tur operatörleri kapasitelerini düşürdü, Mark Warner gibi bazı şirketler ise tamamen ülkeden çekildi."

Turizmde kayıp iki ayda 168 milyon dolar

Haberde, Şubat ve Mart ayındaki saldırıları TAK'ın üstlendiği, İstanbul'daki iki saldırıdan da IŞİD'in sorumlu tutulduğu belirtilirken İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın da Türkiye'nin güneydoğusuna ve Suriye sınırına yakın bölgelerine seyahat uyarısı yaptığı ifade edildi.

Guardian'a konuşan güvenlik danışmanlık şirketi Risk Advisory Group'tan Henry Wilkinson ise "İnsanlara uzak durmaları tavsiyesinde bulunmam ama tehdit olduğu gerçeğinin farkında olmalarını tavsiye ederim" dedi.

Haber şu satırlarla noktalanıyor:

"Şirket, son 12 ayda Türkiye'de 258 terör saldırısı tespit etti. Fakat (Wilkinson) "çoğunluğu PKK'nın aktif olduğu güneydoğu bölgelerindeydi. Şimdiye kadar, 2006'da olduğu gibi teröristlerin hedef olduğunu görmedik" diyor. Haziran ile Ağustos 2006 arasında Türkiye'nin güneybatısında beş bombalı saldırı düzenlenmiş, yedi turist ölmüştü."

"(…) Türkiye'yi her yıl 2.5 milyondan fazla İngiliz turistin ziyaret ettiğini unutmamak gerekir. İstanbul'daki bombalı saldırılar yabancıların bulunma ihtimali yüksek olan kamu alanlarında düzenlenmiş olsa da, Wilkinson şunları söylüyor: 'Güvenlik güçlerinde veya orduda, siyasette olsaydınız, endişelenmek için daha büyük bir nedeniniz olurdu. Bir turist olarak, bir saldırının ortasında kalma ihtimali nispeten düşük.'"