Guardian: Trump ekibinin Rusya bağlantılarını ilk İngiliz istihbaratı fark etti

İngiliz Guardian gazetesi internet sitesinden duyurduğu özel haberinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın ekibi ve Rus istihbaratı arasındaki bağlantıları ilk olarak İngiliz istihbaratının fark ettiğini yazdı.

Guardian'a göre, İngiltere'nin dinlemeden sorumlu istihbarat örgütü GCHQ, 2015 sonlarında Trump'la bağlantılı bazı isimler ile Rus ajanı olduğundan şüphelenilen kişiler arasındaki "etkileşimlerin" farkına vardı.

Bu bilgiler Amerikan istihbarat servislerine iletildi.

2016 yazına kadar da, diğer bazı Batılı istihbarat servisleri, Trump'a yakın isimler ve Ruslar arasındaki ilişkilere yönelik yeni bilgileri ABD ile paylaştı.

Bu elektronik istihbaratı paylaşan Avrupa ülkeleri arasında Almanya, Estonya ve Polonya'nın da bulunduğu belirtildi.

Guardian'daki haberde, GCHQ'nun Trump ve ekibine yönelik istihbarat çalışması yapmadığı ve iletişimin Rus istihbaratçıların izlenmesi sırasında tespit edildiği vurgulandı.

Aynı isimleri izleyen farklı istihbarat kuruluşlarının da bu temasları tespit edip, ABD'ye aktardığı kaydedildi.

Guardian'a konuyla ilgili bilgi veren kaynak, FBI ve CIA'in başkanlık seçimleri öncesi Trump'ın ekibi ve Moskova arasındaki iletişimin doğasını anlamakta geç kaldığını söyledi.

Aynı kaynak, bunun bir ölçüde Amerikan istihbarat servislerinin ABD vatandaşlarının iletişimlerini mahkeme kararı olmadan izleyememesinden kaynaklandığını vurguladı.