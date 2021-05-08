Guardian: Suriye yasadışı Captagon ticaretinin yeni merkezi haline geldi

Ekonomi Servisi

Suriye’nin Ortadoğu’da yaygın şekilde kullanılan yasadışı uyarıcı Captagon’un yeni üretim merkezi haline geldiği belirtildi. İngiliz The Guardian gazetesinde yayınlanan bir habere göre geçtiğimiz ay Suudi Arabistan’da ele geçirilen ve Lübnan’dan geldiği belirlenen 1 milyar adet Captagon’un Suriye’de üretildiği düşünülüyor. Suudi Arabistan, bu olay üzerine Lübnan’dan tarımsal ürün ithalatını durdurdu. Guardian, Avrupa ve Ortadoğu’da güvenlik güçlerinin son iki yılda 15 ayrı Captagon sevkiyatını ortaya çıkardığını, bunların kaynağının da Suriye olduğunun düşünüldüğünü yazdı. Geçtiğimiz Temmuz ayında İtalya’nın Salerno limanında yakalanan Captagon’ların değerinin 1 milyar dolara ulaştığı belirtildi.

Bekaa Vadisi ve Esad rejiminin etkili olduğu bölgelerde