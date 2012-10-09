Guardian: Suriye Türkiye'nin Vietnam'ı olur

The Guardian gazetesinde Ortadoğu Editörü Ian Black imzası ile yayımlanan analizde, "Suriye, Türkiye için potansiyel bir Vietnam’dır" yorumu yapıldı. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun, Suriye Devlet Başkanı Yardımcısı Faruk El Şara’nın geçici bir hükümete liderlik yapabileceği yönündeki açıklamalarına dikkat çekildi.

Black, “Ankara’nın bu çıkışı, önemli bir komşunun, krize ilişkin alarmın yükseldiği dönemde teorik olarak uluslararası destek kazanabilecek siyasi bir geçiş üzerinde olduğunu gösteriyor” dedi.

'Türkiye savaş istemiyor ama'

Suriye muhalefetinin birçok üyesinin El Şara’yı rejime fazla yakın olarak göreceğini belirten Black, öte yandan Türkiye tarafından bir alternatif olarak zikredilmenin, El Şara’yı Esad veya askeri ve güvenlik kurumlarının üst düzey yetkilileri nezdinde sevimli kılmasının beklenmeyeceğini savundu. Black, analizinde Türkiye-Suriye sınırında karşılıklı top ateşinin devam ettiğini belirtirken Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ’ın konuşmalarına dikkat çekerek “Türkiye’nin savaşı istemediğini söylediğini, ancak tehditlerinin etkin bir caydırma olacağını umduğunu” kaydetti. Analistlerin değerlendirmelerine yer veren Black, “Analistler, Suriye’yi NATO müttefiklerinin desteğine rağmen Türkiye için tehlikeli bir bataklık olarak görüyorlar” dedi ve ABD’li akademisyen Joshua Landis’in bir televizyon kanalındaki açıklamalarına yer verdi.

'Türkiye'nin Vietnamı olur'

Buna göre Joshua Landis şu görüşleri dile getirdi: “Türkiye, ulusal onur ile ulusal çıkarlar arasında sıkıştı. Ulusal onur, Erdoğan’ın sertlik ve kararlılık gösteren ve Suriyelilerin, sınır ötesine yönelik yeni eylemlerden sakınmalarını sağlamak için gözdağı veren biçimde cevap vermesini gerektiriyordu. Diğer yandan, ulusal çıkar, Suriye’nin dışında kalmaktır. Suriye, Türkiye için potansiyel bir Vietnam’dır, bir bataklıktır. Türkiye’yi yutabilir ve Erdoğan’a çok pahalıya mal olabilir.”