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Kültür-Sanat

Guardian, Şanlıurfa'yı manşet yaptı: Göbeklitepe, Mısır gibi ünlü olacak...

Guardian gazetesinin Pazar günkü gezi eki Şanlıurfa’yı ana sayfadan manşetine taşıdı

23 Aralık 2012 16:18

İngiltere'nin saygın gazetelerinden Guardian'da, Şanlıurfa tanıtıldı. Yazıda, Şanlıurfa'nın önemli antik kentlerinden biri olan Göbeklitepe'nin gelecekte Mısır piramitleri kadar önemli bir yer olacağını belirtildi.

Guardian gazetesinin Pazar günkü gezi eki Şanlıurfa’yı ana sayfadan manşetine taşıdı.

Kevin Rushby imzasıyla yayımlanan yazıda kent merkezine 20 km. mesafedeki Göbeklitepe Höyüğü tanıtıldı.

Rusbey yazısında ayrıca tarihi Urfa Çarşısı’yla Balıklıgöl’den de bahsetti.

Höyükle ilgili hayranlığını belirten Rusbey yazısında Göbeklitepe’nin yaklaşık 11 bin yıl yaşında olduğunu, ilk kazılara 1995 yılında başlandığını, buranın tarihte çiftçiliğin ilk başladığı yerlerden biri olduğunu belirtiyor.


İleride Mısır piramidleri gibi ilgi çekecek


Yazıda Göbeklitepe’nin ileride Mısır’daki piramidler gibi önemli gezi rotalarından biri olacağı belirtiliyor.

Rusbey’in yazısı için röportaj yaptığı, kazı çalışmalarını yürüten Alman arkeolog Klaus Schmidt ‘buradaki çalışmalara 18 yıl önce başladığını, çalışmaların belli bir rutinde olmakla birlikte hâlâ heyecan verici olduğunu ve kazıların bitiminin en az 50 yıl alacağını’ söylemiş.

Rushby kenti seyahatinde Urfa çarşısını da gezdiğini, burada ciğer, salata ve şıllık tatlısı yiyip ayran içtiğinden bahsediyor.

Yazar yazısının sonunda tarihi de hikâyesini anlattığı Balıklıgöl gezisine yer veriyor.

İki tam sayfa uzunluğundaki yazıda Londra’dan Urfa’ya nasıl gidileceği hakkında da bilgi veriliyor.

 

BBCTürkçe

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