Guardian, Premier Lig’in gelmiş geçmiş en iyi futbolcusunu seçti: Eric Cantona

İngiliz Guardian gazetesi, Premier Lig'in 25. kuruluş yıldönümünde, ligin gelmiş geçmiş en iyi oyuncusunu seçti.

Guardian'a göre bir dönem adı Manchester United ile özdeşleşen efsanevi Fransız futbolcu Eric Cantona, 1992'den bu yana İngiltere'de forma giymiş en iyi futbolcu.

Cantona, Manchester United'a transferi sonrası, hakkındaki tüm önyargıları yıktı. Menajer Sir Alex Ferguson ile birlikte 26 yıl sonra ilk lig şampiyonluğunu kazanan Manchester United'ın 90'lı yılların sonunda Premier Lig'de kuracağı hakimiyetin habercisi oldu.

İngiliz futbolunun birinci liginin Premier Lig olarak yeniden markalanması, Manchester United'ın imparatorluk çağının şafağı ile çakıştı.

1992'ye kadar 89 yılda 7 kez şampiyon olan Kırmızı Şeytanlar, bu tarihten itibaren 25 sezonun 13'ünde mutlu sona ulaştı.

Kasım 1992'de Cantona, Leeds United'tan Old Trafford'a geldiğinde şüphesiz herkes şok oldu. Bu transfere Alex Ferguson dahi inanamamıştı.

Cantona, Manchester'ın yolunu tutarken, Leeds United Menajeri Howard Wilkinson'ın da bu kararı çok sorgulandı. Leeds bu transferden 1 milyon 200 bin sterlin kazanmıştı. Ancak Wilkinson'ın asıl amacı, Cantona'yı Ferguson'ın takımına gönderip Manchester'da bir istikrar problemi yaratmaktı.

Fakat bu hamle tutmadı ve Manchester United bu transferle önemli bir güç kazandı.

Eric Cantona, United'a gittiğinde takım ligde 8. sıradaydı. Golcü Dion Dublin yaz aylarında ayağını kırmıştı ve United forvet transferi için uğraşıyordu.

Ancak Sheffield, David Hirst'ü satmaya yanaşmıyordu. Cantona'nın kadroya nasıl monte edileceği de belirsizdi. En sonunda Ferguson, Fransız futbolcu için oğlunu feda etti ve Darren Ferguson ilk 11'den çıktı.

Bryan Robson da sakatlanınca onun yerine de Brian McClair orta sahaya geçti. Eric Cantona, Mark Hughes'la birlikte ileri uca yerleşti ve takımın gol silahı oldu.

Cantona'nın forma giydiği ilk maçta United, Norwich'i mağlup etti ve devam eden dört maçta da Cantona gol atma başarısı gösterdi. Fransız oyuncu kısa sürede gösterdiği etkiyle takım arkadaşlarına ilham verdi.

Manchester United'dan takım arkadaşı Paul Ince, Cantona ile ilgili şunları söyledi:

"Sanki bizim sorumluluğumuzu almıştı. Güçlü bir enerjisi vardı ve sanki 'Ben Eric, kazanmak için ve sizin için buradayım' demişti."

Manchester United, Cantona'yla lig şampiyonluğuna ulaştı. Fransız oyuncu İngiltere Federasyon Kupası finalinde de Chelsea'ye iki gol attı ve yılın oyuncusu seçildi.

Eric Cantona'nın ertesi sezonki performansı ise bambaşka bir açıdan sansasyoneldi. 1994-95 sezonunda Crystal Palace ile Selhurst Park'ta oynanan maçta, rakip takım taraftarlarından birine "uçan tekme" attı ve 8 ay ceza aldı. O sezon United şampiyonluğu bir puan farkla Blackburn Rovers'a kaptırdı.

Cantona sezonunun sonlarında cezasının sona ermesiyle yeniden sahalara dönerken, tekme atma olayının yaşandığı Selhurst Park'ta iki gol birden kaydederek takımını zafere taşıdı.

Cantona, Manchester United'la 1996-97 sezonunu da şampiyon olarak tamamladı ve beş yıllık United kariyerinde dört kez şampiyonluğu tattı.

Ancak bir hafta sonra, 30 yaşındaki Cantona, futbolu bırakıp emekliye ayrıldığını açıkladı.

Kimse bu kararı beklemiyordu ama ona göre artık kanıtlaması gereken bir şey kalmamıştı.