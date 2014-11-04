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Guardian: İstanbul'un ‘Yeşilin Başkenti’ adaylığı şaka gibi

İngiliz Guardian gazetesi, Avrupa'da 'Yeşilin Başkenti' adayları arasında İstanbul'un da yer almasını bu sözlerle niteledi

04 Kasım 2014 19:41

The Guardian gazetesi, İstanbul'da yeşili hızla yok eden betonlaşmanın devam etmesini eleştirdi. Gazeteci Zia Weise'ın, İstanbulluların da görüşlerini alarak kaleme aldığı yazısında, kentin 2017 Avrupa Yeşilin Başkenti adaylığının aktivistler ve muhalif politikacılar tarafından “alayla” karşılandığı dile getirildi.

 

Gezi Parkı hatırlatması

 

Cumhuriyet’in haberine göre, CHP'li Oğuz Kaan Salıcı'nın "Şaka gibi. İstanbul yeşil bir kent değil. Yeşilin başkentliğine başvurmak bir politikacı şakası" ifadelerine de yer veren Weise, şehirdeki hızlı betonlaşmanın yeşil alanları riske soktuğunu anlattı.

İstanbul'un çevresindeki milyonlarca ağacın, üçüncü köprü ve üçüncü havalimanı için kesildiğini belirten Weisse, "Kentin kalbindeki küçük yeşil alan Gezi Parkı’na alışveriş merkezi yapılmasına karşı başlatılan eylemler geçtiğimiz yıl ülke çapında gösterilere yol açmıştı" hatırlatmasını yaptı.

 

‘Kentlilerin isteklerini dinleyen şehir kazanacak’

 

Weisse, Guardian'ındaki yazısında Validebağ direnişini de anlattı. "Üsküdar'da yaşayanlar, çevre kanunlarınca korunan bir korunun hemen yanında başlayan bir cami inşaatına karşı eylemler için sokağa döküldü" ifadelerini kullanan Weisse, bir aktivistin "Her şeyi kârâ çevirmeye çalışıyorlar" sözlerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Validebağ savunucuları için "cami düşmanları" dediğini hatırlatan Weisse, "2017 Avrupa Yeşilin Başkenti" yarışı için, "Kentlilerin isteklerini dinleyen şehir kazanacak" dedi.


 

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