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BBC Türkçe

Guardian: İngiltere'deki en etkili insanların yalnızca yüzde 3'ü azınlık gruplardan

İngiltere'de yayınlanan Guardian gazetesi, ülkedeki en güçlü ve etkili kişilerin yalnızca yüzde 3,4'ünün azınlık kökenli olduğunu yazdı. Nüfusun yüzde 12,9'unun etnik azınlık gruplarından olduğu İngiltere'de bu oranın düşüklüğü eşitlik savunucuları tarafı

29 Nisan 2018 20:30

İngiltere'de yayınlanan Guardian gazetesi, ülkedeki en güçlü ve etkili kişilerin yalnızca yüzde 3,4'ünün azınlık kökenli olduğunu yazdı.

Gazetenin Operation Black Vote adlı sivil toplum kuruluşu ile, akademisyenlere danışarak yaptığı araştırmaya göre ülkedeki en etkili yaklaşık bin kişinin içinde azınlıkların oranı nüfusa oranla çok daha az. Bu kişilerden yalnızca 36'sı siyah, Orta Doğulu veya Asyalı kökenden geliyor.

Listede beyaz olmayan kadınların sayısı ise yalnızca yedi.

İngiltere nüfusunun yüzde 12,9'u etnik azınlıklardan oluşuyor.

Araştırmaya göre polis, ordu, Yüksek Mahkeme, güvenlik hizmetleri alanları ile en etkili hukuk ve danışmanlık şirketlerinin liderleri arasında tek bir azınlık mensubu bile yok.

İngiltere'deki eşitlik savunucuları, araştırmanın gizli bir ayrımcılığa işaret ettiğini söyledi. Gazeteye konuşan Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan ise "Tüm gençlerin kendilerine örnek alabileceği figürler olmalı. İngiltere'nin azınlık gruplarından insanları desteklemesi önemli" ifadelerini kullandı.

İngiltere'deki Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Rebecca Hilsenrath "Yönetici pozisyonlarında gerçek bir çeşitlilik olmadığı sürece toplumun tamamını temsil ediyor olamayacağız" derken Operation Black Vote Direktörü Simon Woolley de "Siyah veya Asyalıysanız önünüzde hiçbir yol yok. Beyazlar kulübü siyahları tamamen dışarda tutuyor" diye konuştu.

Etnik kökenlere odaklanan araştırma, kadınların da üst düzey rollerde toplumdaki oranlarından az temsil edildiğini ortaya koydu. Listedeki kişilerin yalnızca yüzde 23,6'sının kadın olduğu görülürken Londra Borsası'ndaki FTSE 100 endeksinde yer alan şirketlerdeki adı David olan yöneticilerin sayısı bile kadın yöneticilerin sayısından daha fazla çıktı.

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