Guardian: İngiltere Mehmet Şimşek'i neden izledi?

İngiltere'de yayınlanan Guardian gazetesi, 2009 yılında, yeni Maliye Bakanı olduğu sırada Mehmet Şimşek'in İngiltere Devlet İletişim Birimi GCHQ tarafından dinlendiğini yazıyor.

2009 yılında zamanın İngiltere Başbakanı Gordon Brown ve Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki ülke arasında stratejik ilişkilerin başlatılması için bir anlaşma imzalandığını hatırlatan gazete, iki ülkenin arasındaki ilişkilerin şimdi de iyi olduğuna dikkat çekiyor.

Guardian gazetesi, kendilerine sızdırılan GCHQ raporunda, Şimşek'in dinlenme nedeninin savunma ve güvenlik amaçlı değil, "Ankara'nın mali denetim ve reformlara bakışının keşfedilmesi" olduğunu yazıyor.

Gazetenin haberine göre 2 Eylül 2009 tarihinde G20 toplantılarına katılmak için Londra'ya gelen Şimşek ve beraberindeki 15 kişilik heyet, "Türkiye'nin diğer G20 ülkeleriyle işbirliği yapıp yapmayacağının anlaşılması" için de dinlenmiş.

Guardian'ın haberi şöyle devam ediyor:

"Hazine bürokratları ve banka yöneticileri bu tür konuları her zaman zaten konuşuyor. Dinlenmenin belirgin nedeninin Türklerin finansal reformlar hakkında ne düşündüklerini söylemeden müzakere masasına oturan İngilizlerin bunu bilmek istediği olduğu anlaşılıyor."

Gazete, "olası kazanımların bu kadar ufak olduğu göz önünde bulundurulduğunda GCHQ'nun neden Şimşek'i dinlemeye gerek duyduğu" sorusunun cevabının "çünkü hem teknik, hem de yasal bakımdan yapabiliyor" olduğunun anlaşılabileceğini yazıyor.

BBC Türkçe