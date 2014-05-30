Guardian: Gezi korku duvarını yıktı, Türkiye'ye dayanışmayı öğretti

İngiliz Guardian gazetesi Gezi Parkı protestolarının birinci yıldönümüyle ilgili haberinde, olayların ülkede yeni bir dayanışma duygusu yarattığını yazdı. Gazeteye konuşan feminist aktivist Mehtap Doğan, polisin sert müdahalesinin protestocuları caydırmadığını belirterek, "Gezi korku duvarını yıktı" diyor.

Haberde, "Hükümetin ödün vermez tavrı ve polisin sert müdahalesi protestoların kısa sürede tüm ülkeye yayılmasına neden oldu. Bir çevre hareketi, ülke liderinin giderek artan otoriterliğine karşı bir isyana dönüştü" ifadesine yer verildi.

BBC Türkçe'nin haberine göre gazete, Türk Tabipler Birliği'nin verilerine dayanarak protestolarda sekiz kişi öldüğünü, 8,000 kişinin yaralandığını, 104 kişinn başından ağır darbe aldığını, 11 kişinin de, çoğu polisin kullandığı plastik mermiler sonucu, birer gözünü kaybettiğini aktarıyor.

'Korku duvarı yıkıldı'

Hükümetin "alışveriş merkezi planlarından vazgeçtiğini ancak hızla muhalefeti bastırmaya yöneldiğini" savunan gazete, "protestolara destek verenlerin, bunların haberini yapanların, hatta Twitter'den protestolarla ilgili mesaj atanların işlerini kaybettiğini, yüzlerce kişinin yargılandığını" kaydediyor.

Gazete, suç işlemek için örgüt kurmak suçlamasıyla yargılanan ve 29 yıla kadar hapsi istenen Taksim Dayanışması üyesi 63 yaşındaki Mücella Yapıcı'nın 'Gezi Parkı daha bir başlangıç" dediğini aktarıyor.

Guardian'a göre Yapıcı, "Haziran'da yeni bir dayanışma doğdu. En önemlisi, insanlar maruz kaldıkları adaletsizliğe ve kendilerine karşı işlenen suçlara karşı seslerini yeniden yükseltmeyi öğrendiler. Gezi demokraside bir derstir" diyor.

Haber şöyle devam ediyor:

"Protestolardan bir yıl sonra, yazdaki isyanın hayaleti, giderek artan bir şekilde dersi almamış gibi görünen Başbakan'ın üzerinde dolaşıyor. Erdoğan yolsuzluk iddiaları karşısında ülkeyi kendisine sadık olanlar ve hainler olarak bölme stratejisine yöneldi. Polis ve yargıyı karşıt görüşlülerden arındırdı. Güçler ayrılığını zayıflatacak yasalar çıkardı."

"Muhalefeti bastırmak için medya üzerindeki baskı artırıldı. Twitter geçici olarak kapatıldı, YouTube'a Türkiye'den hâlâ erişim yok. Erdoğan hâlâ 'Gezi provokatörlerini' Türkiye'ye karşı komplo içinde olmakla suçluyor."

Antropolog gazeteci Ayşe Çavdar Guardian'da "Gezi siyasetin temellerini ve dilini kökünden değiştirdi" derken, protestolar sırasında gönüllü olarak çalışan İncilay Erdoğan adlı bir doktor ise Gezi olaylarının farklı etnik ve dinsel gruplarla farklı sınıflardaki insanların daha fazla dayanışmasını sağladığını belirtiyor.