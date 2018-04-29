Guardian: Erdoğan'ın 'Kudüs' açıklaması bölgede gerginliği daha da artırabilir

İngiliz Guardian gazetesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Ankara'da yaptığı ve "İsrail yönetimi her gün yeni bir uygulamayla Kudüs'ün İslami karakterini tahribe yelteniyor" dediği konuşmasına bugünkü sayısında sayfalarında yer verdi. Guardian, Erdoğan'ın İsrail'e yönelik suçlamasının bölgede gerginliği daha da artırabileceğini yazdı.

Guardian'daki haber, gazetenin Kudüs muhabiri Peter Beaumont'un imzasını taşıyor.

Peter Beaumont'a göre Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı konuşma ile krize müdahil oldu.

Haberde, Erdoğan'ın konuşmasından şu sözler aktarılıyor:

"Müslümanların mevcut güçsüzlüğünden, parçalanmışlığından cesaret alan İsrail yönetimi her gün yeni bir uygulamayla Kudüs'ün İslami karakterini tahribe yelteniyor.

"Hiç kimse artık bizden bıkkınlık derecesinde bu ikiyüzlülüklere daha fazla sessiz kalmamızı bekleyemez."

İsrail, 14 Temmuz'da iki polisin Müslümanlar için en kutsal mekanlardan Mescid-i Aksa çevresinde öldürülmesinin ardından bölgeye metal arama dedektörler yerleştirmiş, bu karar Filistinlilerin büyük tepkisini çekmişti.

Mescid-i Aksa girişinde yapılacak her türlü aramaya karşı olduklarını söyleyerek eylem çağrısı yapan Filistinliler ile İsrail güvenlik güçleri arasında çatışmalar çıkmıştı. Cuma günkü çatışmalarda 3 Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail tepkiler sonrası "metal dedektör" uygulamasından vazgeçmiş, bölgeye güvenlik kameraları yerleştireceğini açıklamıştı. Filistinliler ise herhangi bir güvenlik önlemini "kabul edilemez" buluyor.

Tüm bu gelişmelerin hatırlatıldığı Guardian'daki haberde ise İsrail yetkililerinin Erdoğan'ın suçlamalarını "saçma" buldukları ve Türkiye'deki insan hakları ihlallerine dikkat çektikleri belirtiliyor.

Haberde vurgulanan bir diğer nokta ise İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Emmanuel Nahshon'un yaptığı açıklama.

Emmanuel Nahshon, "Osmanlı İmparatorluğu günleri çoktan sona erdi...Kuzey Kıbrıs'ın işgal eden, Kürt azınlığını zalimce baskı altında tutan, gazetecileri hapse atan Türk hükümetinin bölgedeki tek gerçek demokrasi olan İsrail'e ders vermesi saçma" demişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu'nun Nahshon'a yanıtı ise "İsrailli sözcünün haddini bilmez açıklamasını kınıyoruz" olmuştu.