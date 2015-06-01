Guardian: Erdoğan'ın kişiliği sorunlu, daha fazla güç kazanmamalı

Guardian gazetesi bugünkü baş yazısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın anayasayı tek başına değiştirebilecek kadar oy alma ve başkanlık sistemi getirme arzusunu ele alarak, "Erdoğan'ın daha fazla güç kazanmaması gerektiğini" yazıyor.

"İstikrarlı bir Türkiye Avrupa ve Orta Doğu için hayati. Cumhurbaşkanı'nın daha gazla güç kazanması faydalı olmayacak" başlığıyla çıkan yazı, önce Türkiye'nin neden "önemli" bir ülke olduğunu anlatıyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, başyazı Türkiye'yi "Otoriterleşmeye doğru son zamanlardaki kayışına, lideri Recep Tayyip Edoğan'ın giderek ölçüsüzleşen öfkesine ve hükümetnin bir zamanlar sahip olduğu dış siyasetteki belirgin etkisini kaybetmesine rağmen; bir sorunlar denizi olan bugünün Orta Doğu'sunda halen bir kaya" olarak tanımlıyor.

'Erdoğan'ın kişiliği sorun'

Erdoğan'ın başkanlık sistemi de dahil olmak üzere bir takım değişiklikler getirebilmek için anayasayı değiştirebilecek çoğunluğa sahip olmak istediğini hatırlatan Guardian, bu değişikliklerin aslında kötü olmadığını, anayasanın şu halinin zaten "mükemmellikten uzak" olduğunu söylüyor ve ekliyor: "Ancak (bu değişiklikler) Erdoğan'ın kişiliği söz konusu olduğunda sorunlu olarak görülmeli."

Gazete Erdoğan'ı şu şekilde tanımlıyor: "Türkiye Cumhurbaşkanı içgüdüsel bir şekilde otoriter, çoğu kez öfke dolu bir şekilde aksi ve giderek artan şekilde yurt içinde ve dışnda kendisini eleştienlere zulmediyor."

Guardian Gaziantep'te kendisine fahri vatandaşlık verilmesinden son anda Erdoğan aleyhinde yazdığı bir yazı nedeniyle vazgeçilen eski New York Times İstanbul büro şefi Stephen Kinzer'i hatırlatarak şöyle devam ediyor:

'Denge duygusu Erdoğan'ı terk etmiş'

"Öyleyse (Erdoğan) daha çok güce sahip olması gereken biri mi yoksa daha az güce sahip olması gereken biri mi? Cevap net bir şekilde daha az güç; eğer kendisi değişemiyorsa ya da meslektaşları ve danışmanları onu kontrol altına alıp rehberlik edemiyorsa."

Erdoğan'ın siyasi yeteneklerinin halen yerinde olduğunu yazan gazete, "ancak denge duygusu onu terk etmiş" diyor.

Erdoğan'ın ülkenin daha yoksul, bir şekilde daha az Batılılaşmış ve daha dindar kesimleri arasında güç kazandığını; ancak daha genç, çevre, cinsel tolerans, etnik ve dini çoğulculuk ve aktivizm konusunda endişeleri olan daha modern kesimlerini kazanamadığını söyleyen gazete, bunu daha temel bir endişe sebebi sayıyor.

Erdoğan'ın anayasadaki değişiklikleri yaparken diğer partilerle pazarlık etmesini gerektirecek bir çoğunluk kazanmasının daha iyi olacağını yazan gazete başyazısını şu şekilde sonlandırıyor:

Güçlü bir muhalefet bir yana "(Erdoğan'ın) kötü içgüdülerini ve öfke nöbetlerini kontrol altına alabilecek, kendi partisi içinden çıkacak daha ılımlı bir kanadın büyümesi hoş karşılanacaktır. Türkiye anayasası reforma ihtiyaç duyuyor olabilir, Erdoğan da öyle."