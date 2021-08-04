Guardian'dan orman yangınları yorumu: "Türkiye'de hükümete öfke büyüyor"

Haberde, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin yangınlara müdahale konusunda eleştirildiği vurgulandı. Hükümetin afet yönetimi konusunda zaaf gösterdiği ve hazırlıksız olduğuna, ülkede hiç yangın söndürme uçağı olmadığı konusundaki suçlamalara da dikkat çekildi.

Guardian'daki haberde, Türkiye'de önümüzdeki hafta devam etmesi beklenen aşırı sıcakların da yangınların devam edeceği kaygısını körüklediği belirtildi. "10 binden fazla insan hasar gören evlerine dönmeye hazırlanırken", bazı otellerin ve tatil beldelerinin turizm sezonunun ortasında tahliye edildiği kaydedildi.

Haberde, sosyal medyada çok paylaşılan ve afet bölgesindeki köylülerin çaresizliklerini anlattığı videolara yer verildi. Bu videolardan birinde, Marmaris yakınlarında evi yanan bir köylünün beş gündür yardım bekleyip dua ettiğini ancak "bir itfaiye aracının bile gelmediğini" söylüyor ve yetkilileri "istifaya" çağırıyor.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat da alevlerin ilçedeki termik santrale yaklaşmasının ardından Twitter'da yaptığı açıklamada "Böyle olacağı belliydi. Sinirimden ağlayacağım" demişi.