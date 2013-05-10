Guardian: Başbakan Erdoğan'a, Türkiye'de gereken değer verilmiyor

İngiltere’de yayımlanan Guardian gazetesinde Başbakan Tayyip Erdoğan’a Türkiye’de gereken değerin verilmediği belirtildi. Türk Silahlı Kuvvetleri ile PKK arasındaki çatışma sürecinde daha önce de örgüt tarafından ateşkes ilan edildiğini hatırlatan Guardian, bu defa halkın çok daha umutlu olduğuna dikkat çekti.

BBCTürkçe’de yer alan haber şöyle:

PKK militanlarının sürecini yerinden takip eden Guardian gazetesi muhabiri, köylülerin bir grup "PKK savaşçısını hareket halinde gördüğünü" yazdı.

Şemdinli’deki izlenimleri dün yayınlanmaya başlanan Guardian muhabiri Constanze Letsch'in bugünkü haberi, Irak sınırına üç kilometre mesafedeki ‘Yeşilova’ mahreci taşıyor.

Yeşilova’da Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) temsilcileri ile gazetecilerden oluşan bir heyet, gelişmeleri izliyor.

Bazı köylülerin, sınır dışına hareket eden bir grup militanı gördüğü aktarılan haberde, 2 bine yakın militanın çekilmesinin yaklaşık 5 ay süreceği hatırlatılıyor.

Derecik beldesinde dükkan işleten 27 yaşındaki Abdürrahim Görsel, “Sonraki aşama çok hassas ama başarıyla sonuçlanacağından umutluyuz” diyor. Ancak, Derecik civarındaki askeri kontrol noktalarının arttığına dikkat çekerek, “Eğer barış istiyorlarsa savaş sembollerini azaltmalılar” diye uyarıyor.

Haberde, güvenlik önlemlerinin sıkılaştırılması nedeniyle, PKK’lıların Türkiye-Irak sınırını geçmekte zorlandığına ilişkin söylentiler de aktarılıyor.

BDP Şemdinli İlçe Başkanı Cabbar Taş ise Türk Silahlı Kuvvetleri’nin PKK militanlarına yönelmesi halinde, sınır bölgesindeki köylülerin askerleri engellemek için ‘sivil itaatsizlik’ eylemlerine başvuracağını söylüyor.

'Erdoğan hak ettiğini alamıyor'

Guardian gazetesinin başyazılarından biri de bu konuya ayrılmış.

Türk Silahlı Kuvvetleri ile PKK arasındaki çatışma sürecinde daha önce de örgüt tarafından ateşkes ilan edildiğini hatırlatan Guardian, bu defa halkın çok daha umutlu olduğuna dikkat çekiyor.

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın hak ettiği övgüyü alamadığı belirtilen başyazıda şöyle deniyor:

“Hem kendi partisi AKP, hem de Kemalist muhalefet bu meselede derin şekilde bölünmüş durumda. Yeni anayasayı hazırlamakla görevli partiler arası parlamento kurulu çıkmazda. Uzlaşma adına hiçbir parti şimdilik komisyondan çekilmese de, yaygın kanaat, yeni bir anayasa hazırlanamayacağı yönünde. Yeni anayasa olmadan, mevcut olanda bir dizi düzenleme yapılsa bile, Erdoğan’ın Kürtlerle pazarlıkta payına düşenleri yerine getirip getiremeyeceği meçhul.”

Kürt kimliğinin tanınması, anadilde eğitim hakkı, Kürt dilinde siyasi faaliyet özgürlüğü, seçim barajının indirilmesi gibi beklentiler olduğunu hatırlatan Guardian, Başbakan Erdoğan’ın, Amerikan tarzı bir başkanlık sistemi istediğine dikkat çekerek, bu geçişte BDP’nin oylarının da gerekli olduğunu belirtiyor.

Başyazı şu ifadelerle son buluyor:

“Belki Aralık ayında PKK çekilmesi tamamlandığında Erdoğan parlamentoya eli daha güçlü olarak dönebilir. Bu, barış sürecinin ne kadar düzgün ilerleyeceğine bağlı. Ama şu anki durumda, Türkiye için siyasi uzlaşmaya vararak ileri gitmeye yönelik büyük bir fırsat çarçur edilmekte.”

BBCTürkçe