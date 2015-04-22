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Dünya

Guardian: Bağdadi ağır yaralı

IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi'nin geçtiğimiz Mart ayında hava saldırısında ağır yaralandığı iddia edildi

22 Nisan 2015 10:50

İngiliz The Guardian gazetesinin internet sayfasında yer alan habere göre, terör örgütü IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi geçtiğimiz martta hava saldırısında ağır yaralandı. 

Bağdadi'nin 18 Mart'ta Suriye sınırına yakın Ninova kentine yakın bir bölgede hava saldırısında ağır yara aldığı belirtildi. 

Üç araçtan oluşan konvoyda Bağdadi ağır yaralanırken, 3 IŞİD militanının da öldüğü ileri sürüldü. Saldırı sırasında IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi'nin konvoyla seyahat ettiği bilinmiyordu bu yöndeki istihbarat daha sonra alındı. 

The Guardian'ın Batılı diplomatlar ve Irak hükümetine yakın kaynaknaklara dayandırdığı haberinde, hava saldırısında Bağdadi'nin ağır yaralandığı ancak hayati tehlikeyi atlattığı iddia edildi. 

IŞİD'in 43 yaşındaki liderinin halen tedavi altında bulunduğu, örgütü yönetecek kadar iyileşmediği de iddialar arasında. 

Daha önce de IŞİD lideri Bağdadi'nin öldüğü ya da yaralandığı yönünde birçok haber dünya basınında yer almıştı.

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