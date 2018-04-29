Guardian: 'Azerbaycan 2,9 milyar doları kara para aklama ve lobi faaliyetleri için kullandı'

Guardian gazetesi, Azerbaycan'ı yöneten elitlerin, 2,9 milyar dolar değerinde gizli bir fonu Avrupalı siyasetçilere ve gazetecilere para dağıtmak, lobicilik faaliyetleri yürütmek, lüks ürünler satın almak ve kara para aklamak için kullandığını öne sürdü.

Gazete, 2012-2014 yılları arasında faaliyet gösteren gizli fondaki paranın, İngiltere merkezli dört adet şeffaf olmayan şirket aracılığıyla dağıtıldığını ortaya koydu.

Araştırmanın internet sitesinde aynı zamanda Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki şirketlere de büyük oranda paranın gönderildiği iddia edildi.

Araştırmaya göre paranın kaynağı her ne kadar belli olmasa da araştırmayı yürütenler para kaynağının Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e ve ailesine kadar uzandığını iddia ediyor.

Gizli fondan, Azerbaycan'daki insan hakları ihlallerine göz yummaları için Avrupalı siyasetçilere ve gazetecilere para verildiği öne sürülüyor.

Araştırmaya göre gizli fondan para alan herkes paranın kaynağını bilmiyor olabilir.

Azerbaycan ve Rusya'dan gelen paranın İngiliz şirketleri üzerinden dağıtıldığı, Avrupa'nın önde gelen bankalarından Danske'nin Estonya şubesi üzerinden ödemelerin yapıldığı aktarıldı.

Danimarka merkezli Danske Bankası, 'kara para aklama ve yasa dışı faaliyetlerin' gerçekleştiğini kabul ederken ilk başka 2014 yılında kaynağı belli olmayan ödemelerin meydana geldiğini ifade etti.

Estonya'daki finansal işlemleri denetleyen kurum ise bu şubede gerçekleşen kara para aklama işlemlerinin tespit edilmesinde başarısızlığa uğranıldığını aktardı.

Lobicilere, gazetecilere, siyasetçilere ve iş insanlarına ödenen paraların 2013 yılında Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde Azerbaycan'ı insan hakları ve ifade özgürlüğü konusunda eleştiren bir raporun aleyhinde karar alınması gibi durumlarda başarı gösterdiği kaydedildi.

Bu gizli fondan ayrıca yaklaşık 9 milyon doların İngiltere'de lüks ürünler satın almak ve özel okul paraları ödemek için kullanıldığı belirtiliyor.

Fonun faaliyetlerini yürüten İngiltere merkezli dört şirketin ise dağıldığı aktarıldı.

Araştırma, fonun büyüklüğünün 2,9 milyar dolardan da fazla olabileceğini ayrıca vurguluyor.