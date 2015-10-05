Guardian: Avrupa'nın Erdoğan'a her zamankinden fazla ihtiyacı var

Guardian gazetesi, Avrupa'ya göçmen akışı, IŞİD ve Rusya'nın Suriye'deki askeri operasyonları nedeniyle Avrupa'nın, Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a daha önce hiç olmadığı kadar ihtiyacı olduğunu yazdı.

BBC Türkçe'nin çevirisine göre, gazetenin yazarı Simon Tisdall analizi Erdoğan'ın Avrupa ziyareti üzerine kaleme almış.

Analizin başında Tisdall özetle, "Avrupalı liderlerin son yıllarda, otoriter eğilimleri; yeni Osmanlı siyaseti, Washington ve Nato'ya uyum içinde hareket etmeyi reddetmesi nedeniyle Erdoğan'ı hemen hemen dışlanmış biri olarak gördüğünü" belirtiyor.

Ancak Tisdall, "Erdoğan'ın Brüksel ziyaretini gerçekleştirdiği bu günlerde, Avrupalı liderlerin acı bir şekilde durumun tersine döndüğünün farkında olduğu" belirtiyor.

Tisdall bunun nedeninin, "eşi benzeri görülmemiş bir göçmen akışı, IŞİD teröristlerinin yarattığı tehdidin büyümesi ve Rusya'nın Suriye'deki askeri müdahalesi olduğunu" belirtiyor ve ekliyor:

"Avrupa'nın Erdoğan'a daha önce hiç olmadığı kadar ihtiyacı var."

Tisdall göçmen krizi konusunda, "Erdoğan'ın göçle ilgili yardım etmeye hazır olup olmadığı Avrupa'nın karşılığında ne sunacağına bağlı olabilir" yorumunu yapıyor.

Yazıda, Erdoğan'ın Rusya'nın Suriye'deki askeri müdahalesi konusunda Avrupa'yla aynı kaygıları paylaştığı belirtiliyor.

Analizde, "Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyinde uçuşa yasak bölgelerle desteklenecek bir güvenli bölgenin kurulmasını savunageldiği, bu fikrin ABD ve İngiltere tarafından bloke edildiği ancak Rusya'nın hava saldırılarından sonra sivillerin yer değiştirebileceği ve Türkiye'ye akabileceği, Erdoğan'ın bakış açısından bunun güvenli bölgeyi daha acil bir hale getirdiği" belirtiliyor.

Tisdall Erdoğan'ın Avrupa ziyaretinde ayrıca, basın özgürlüğüne AB'den gelen eleştirileri durdurmak istediğini ve artan çatışma süreciyle ilgili de destek arayacağını belirtiyor.

Analizinde son bölümünde, "Erdoğan'ın peşinde fazla zaman harcamayacağı tek konu ise Türkiye'nin uzun dönemdir geciktirilmiş AB üyelik başvurusu" ifadesi yer alıyor.