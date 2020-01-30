Guardian artık fosil yakıt şirketlerinden reklam almayacak

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The Guardian, iklim kriziyle mücadele konusunda bir adım daha attı. Gazete, bundan sonra petrol ve gaz şirketlerinden reklam almayacağını açıklayarak fosil yakıt çıkaran firmalardan para almayı bırakan ilk küresel medya kuruluşu oldu.

İklim haberlerini öne çıkarmayı amaçlayan Covering Climate Now projesinin de bir parçası olan The Guardian, karbon ayak izini düşürmek ve iklim krizi gündemini ayakta tutmak için attığı adımlarına bir yenisini ekledi. Basın kuruluşu, bundan sonra 'gezegenin en büyük kirletenleri' olduğu bilinen fosil yakıt çıkaran şirketlerden reklam almayacağını açıkladı. Guardian tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kararımız bu endüstrinin hükümetleri iklim konusunda harekete geçmek için durduran yıllardır süren çabalarından kaynaklanıyor."

Guardian'ın baş yöneticisi Anna Bateson ve İcra Kurulu Başkanı Hamish Nicklin tarafından yapılan açıklamada küresel ısınmanın zamanımızın en büyük sorunu olduğu vurgulandı ve enerji şirketlerini öne çıkarmanın iklim krizine nasıl zarar verdiği belirtildi.

İklim aktivisti gruplar uzun zamandır enerji şirketlerinin pahalı reklam kampanyalarıyla çalışmalarını öne çıkardığını, yenilenebilir enerjiye düşük pay bıraktığını savunuyordu.