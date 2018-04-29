Guardian: AKP, Türkiye'de LGBTİ hakları hareketinin faaliyetlerini engellemeye çalışıyor

İngiliz Guardian gazetesi, Ankara Valiliği'nin Pazar günü LGBTİ (Lezbiyen, gay, biseksüel, transgender, intersex) derneklerinin kentteki tüm etkinliklerini süresiz yasaklamasına bugünkü sayısında sayfalarında yer verdi. Gazete insan hakları kuruluşlarının kararı "yasa dışı ve ayrımcı" bularak kınadıklarını yazdı.

Guardian'ın İstanbul'daki Türkiye muhabiri Kareem Shaheen'in imzasını taşıyan haberin başlığı, "Türk LGBTI grupları yasağı kınıyor".

Haberde, söz konusu kararın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşcinselliği "milletin değerlerine aykırı" bulmasından kısa süre sonra alındığı belirtiliyor.

Erdoğan 9 Kasım'da yaptığı bir konuşmada, "Milletimizin değerleriyle bağları öylesine kopmuş durumda ki bir büyük şehrimizde CHP'li ilçe belediyesi, mahalle komiteleri için yapılacak seçimde beşte bir oranında eşcinsel kotası koyabiliyor" demiş ve eklemişti:

"Allah şaşırtmasın. Şu hale bak ya. Bir partide ölçü kalmayınca, muvazene kaybolunca işte böyle nereye savrulacağı belli olmuyor."

Ankara Valililiği, 16-17 Kasım'da yapılması planlanan Alman LGBTİ Film Günleri'ni de yasaklamış, bu karara gerekçe olarak yine "kamu düzeni ile genel sağlığın ve ahlâkın korunması" gösterilmişti.

Guardian'a göre son yasak, iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Türkiye'de LGBTİ hakları hareketinin faaliyetlerini engellemeye yönelik bir dizi çabasının sonuncusu.

Gazete İstanbul'daki geleneksel LGBT Onur Yürüyüşü'nün 3 yıldır güvenlik gerekçesiyle iptal edildiğini de yazmış.

LGBTİ gruplarından Pembe Hayat ve Kaos GL'nin valiliğin kararını kınadıkları açıklamalarına da değinilen haberden bazı satırlar şöyle:

"Türkiye'de eşcinsellik, modern cumhuriyetin kurulduğu 1923'ten beri yasal. Bu Osmanlı İmparatorluğu'nda da 19. yüzyılın ortasından bu yana böyleydi. Ancak ülkedeki LGBTİ'ler sık sık taciz de dahil olmak üzere kendilerine kötü muamelede bunulmasından, tecavüz edilmesinden ve düşmanca bakılmasından şikayetçi."

"Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez 'dindar bir nesil' yetişmesini dilediğini söylemişti. Erdoğan'ı eleştirenler onu, kutuplaşmış bir toplumda Sünni İslama dayalı bir ahlak anlayışını dikte ettirmekle suçluyor..."

"Türkiye'de bu ay Cumhurbaşkanı'nın onayıyla yürürlüğe giren bir yasayla müftülere nikah kıyma yetklisi verilmiş, evrim teorisi ilk ve orta dereceli okullarda yeni müfredattan çıkarılmış, cihat kavramı ise müfredata girmişti."

Guardian bugünlerde internet sitesinde ise "Türkiye'de LGBTİ olmak nasıl bir duygu?" diye soruyor ve okuyuculardan hikayelerini paylaşmalarını istiyor.