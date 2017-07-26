Guardian: AB yetkilisi Mogherini, Türkiye'ye daha sert tavır alınması çağrılarına karşı çıktı

İngiliz Guardian gazetesi dün Brüksel'de yapılan Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog Toplantısı'na bugünkü sayısında yer verdi. Gazete, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin, insan hakları ihlalleri nedeniyle Türkiye'ye karşı daha sert tavır alınması çağrılarına karşı çıktığını yazdı.

Guardian'ın Brüksel muhabiri Daniel Boffey haberinde, Federica Mogherini'nin, Türkiye'nin üyelik sürecinin devam ettiğinde ısrarcı olduğuna dikkat çekti.

Brüksel'deki toplantıya Türkiye adına Dışişleri Bakanı Ömer Çavuşoğlu ile Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AB adına ise Mogherini ile Avrupa Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn katılmıştı.

Mogherini toplantı sonrası düzenlenen basın toplantısında, "Ankara ile diyalog kanallarını açık tutmamız önemli. Türkiye hala açıkça birliğe aday bir ülkedir. Bazı meslektaşlarımızın çoğu kırmızı çizgilere odaklanmak istiyor. Ben ise ortak yanlarımıza odaklanmayı tercih ediyorum" demişti.

'Erdoğan kınansın' çağrıları yapılmıştı

Guardian'daki haberde, Avrupa'da birçok çevrenin Brüksel'e, Türkiye'de 15 Temmuz sonrası 50 bine yakın kişinin darbe girişiminde bulunanlar ile bağları olduğu iddia edilerek tutuklanmaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kınama çağrısı yaptığı belirtildi.

Haberde, Londra merkezli insan hakları kuruluşu Amnesty International'ın (Uluslararası Af Örgütü) genel sekreteri Salil Shetty'nin AB'ye yaptığı çağrı da yer aldı.

Salil Shetty, tutuklu 6 insan hakları aktivistinin serbest bırakılmaları için, AB'nin "Erdoğan rejimine' fonları dondurma dahil çeşitli önlemler almayı düşünmesini istemişti.

Tutuklananlar arasında Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser de bulunuyor.

Guardian, aktivistlerin serbest bırakılmaları talebiyle başlatılan imza kampanyasına yaklaşık 900 bin kişinin katıldığını yazdı.