Guardian'a göre Türkiye’de geçen en iyi 10 kitap

İngiliz Guardian gazetesinin internet sitesinde yayımlanan bir makalede Türkiye’yi anlamak için 10 kitap sıralandı.

Guardian'ın internet sitesinde çıkan yazıda Türk edebiyatının özellikle 20. yüzyılda çok önemli romanlar ürettiği belirtilirken, güçlü bir şiir geleneğinin de altı çizildi.

Jeremy Seal imzalı yazıda Türkiye’yi anlamak için önerilen kitaplar arasında Yaşar Kemal, Nazım Hikmet gibi büyük edebiyatçıların kaleminden çıkma eserler de var.

Cumhuriyet'in Guardian’dan aktardığı habere göre, 10 kitaplık liste şöyle:

“Memleketimden İnsan Manzaraları” - Nazım Hikmet

“İnce Memed” - Yaşar Kemal

“Saatleri Ayarlama Enstitüsü” - Ahmet Hamdi Tanpınar

“Kar” - Orhan Pamuk

“Dilsiz Kuğular Zamanı” - Ece Temelkuran

“Piç” - Elif Şafak

“İlyada” - Homeros

“Kanatsız Kuşlar” - Louis de Bernieres

“Yeniçeri Ağacı” - Jason Goodwin

“Trabzon Kuleleri” - Rose Macaulay

Yazıyı yazan Jeremy Seal’in Türkiye hakkında yayımladığı çeşitli kitapları var. Seal 2021 yılında da “A Coup In Turkey” (Türkiye’de Bir Darbe) adlı kitabını yayımlayacak.