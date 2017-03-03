Guardian: "Türkiye tek bir sese mahkûm"

İstanbul'dan Kareem Şahin imzalı haberde, HDP'li milletvekilleri, gazeteciler ve aktivistleri kapsayan gözaltı ve tutuklama dalgasıyla medya organlarının kapatılmasının ardından referandum üzerindeki tartışmalara sadece hükümet yanlısı medyanın yön verdiği ifade edildi.

Haberde alıntı yapılan bazı muhalifler, AKP yetkililerinin Anayasa değişikliği paketine karşı çıkmayı Irak Şam İslam Devleti (IŞİD), PKK ve Gülen yapılanması gibi gruplara destek vermekle bir tutarak kutuplaştırıcı bir söylem kullandıklarını söylediler.

Gazteye konuşan CHP İistanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, "Demokrasilerde insanlar istediklerini seçebilirler" derken, referandumda 'hayır' oyu kullanacağını belirtip, "Şu anda vatandaşların seçim hakkı gaspedilmiş durumda çünkü sadece tek bir ses duyuyorlar o da 'evet'" diye konuştu.

Referandumun, Cuhmurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği için bir 'güven oylaması' olarak görüldüğünü yazan gazete, "Eğer değişiklik kabul edilirse Cumhurbaşkanı iki dönem daha aday olabilecek ve muhtemelen 63 yaşındaki Erdoğan 2029'a kadar görevde kalacak" öngörüsünde bulundu.

Haberde seçilme yaşının 18'e düşürülmesi ve milletvekili sayısının 600'e çıkarılması gibi Anayasa'da önerilen değişikliklere atıfta bulunuldu, Erdoğan taraftarlarının bu değişikliklerin güçlü bir Türkiye getireceğini, ülkenin koalisyon hükümetleri dönemlerindeki kaostan kurtulacağına inandıkları yazıldı.

Eleştirilerin ise yeni Anayasa ile 'tek adam rejiminin' doğacağı endişeleri üzerine yoğunlaştığı anlatıldı.

Haberde ayrıca, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eş başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile baız milletvekillerinin hapiste olduğu anımsatıldı. HDP Milletvekili Mithat Sancar'ın "Erdoğan'a karşı iyi bir 'Hayır' kampanyası yürütebilecek tek lider Selahattin Demirtaş. Demirtaş'ın tutuklanması Erdoğan'ın en güçlü rakibini devre dışı bırakması anlamına geliyor" yorumuna yer verildi.

Gazete, Türkiye'de gazetecilerin hapse atılmasına dair da şu ifadeleri kullandı.

"CHP'ye göre 152 gazeteci hapiste. Bunlardan 11'i Cumhuriyet gazetesi çalışanı. Muhalefet görüşlerini dile getirmek için birkaç medya kuruluşu kaldığını söylüyor. 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası 170'ten fazla medya kuruluşu kapatıldı. 2 bin 500'den fazla gazeteci işsiz kaldı"

Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen akademisyenlere de değinilen Guardian haberinde "Yaklaşık 5 bin akademisyen ihraç edildi. Darbe girişimi sonrası 125 bin kişi işten atılırken 40 bin kişi tutuklandı" denildi.

Haber Yarkadaş'ın şu sözleriyle bitiyor: "Çoğulculuk kavramı devre dışı bırakılıyor. Türkiye, sadece tek bir sesin duyulduğu bir konuma getirliyor"