Guantanamo'da açlık grevi yapanlar Ramazan'da da zorla beslenecek!

Çeviri:Varsan Çekiç

Guantanamo'da bulunan 100'den fazla tutukludan dördünün, yemek yemeği reddetiğini sunan dilekçeyi geri çeviren mahkeme kararında ABD, tutukluların beslenmesinin "Temel besinsel ve tıbbi bakımı" sağladığını ve dini riayet Ramazan'ın bunu engellemeyeceğini açıkladı.

Obama geçen ay yaptığı konuşmada üssün kapatılmasına yönelik çalışmalar yapılacağını sözünü vermiş ve transfer izni verilen 86 tutuklunun serbest kalmasına izin verileceğini belirtmişti. Obama üssü, ülkenin çözmesi gereken ahlaki bir problem olarak tanımlamıştı.

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, açlık grevindeki tutukluların beslenmesi, üs tarafından "Sabahtan önce ve akşamdan sonra, dine uygun düzende" plastik tüp aracılığıyla gerçekleştiriliyor. ABD güney komutanlığının halkla ilişkiler yöneticisi Albay Greg Julian konu hakkında, "Riayet eden Müslümanlara Ramazan'da güneş ışığı alınan saatlerde zorla beslemiyoruz. Bu ilkeler yıllardır yerini almış durumda ve ABD'de gözaltında bulunanların güvenle tutulmasını sağlanırken dini adetlerin desteklenmesi misyonumuzla tutarlılık göstermektedir. Eğer farklı uygulanması söylenirse, bizde uygularız" açıklamasını yaptı.

Hükümet avukatları tutuklunun hayatı veya sağlığı kalıcı zarar tehlikesine girdiğinde, federal yönetmeliklerin zorla besleme uygulamasına yetki verdiğini söyleyerek, davanın mahkeme belgelerinde bunun "tesiste güvenliğin ve disiplinin korunması" ile ilgili oldğunu belirttiler. Avukatlar ayrıca davayı açan tutuklu Şakir Aaner, Nabil Hadcarab, Ahmed Belbacha ve Abu Va'el Dhiab'ın, Dini Özgürlük İade Yasası kapsamında "tüzel kişi" olarak tanımlanmadıklarını ve bu yüzden yasa kapsamında korunamayacaklarını açıkladılar.

The Guardian bir grup tutuklu Şubat ayında hapis durumlarını protesto etmek için açlık grevine başladığını ve tutuklulardan bazılarının 10 yıldan fazla süredir mahkemeye çıkmadan hapis tutulduğunu yazdı. Gazete ayrıca bu durumun Obama'nın 2008 yılında üssün kapanması için verdiği sözü iletmekte başarısız olduğunu gösterdiğini vurguladı.

ABD'de Müslümanların haklarını koruyan ve avukatlık sağlayan en büyük organizasyon olan Amerikan-Müslüman İlişkileri Konseyi, pazartesi günü Guantanamo'daki açlık grevini sürdüren tutukluların zorla beslenmesinin durdurma çağrısında bulundu. Tutukluların avukatları plastik tüple besleme yönteminin "barbarca" olduğunu açıklayarak, ABD hükümetinin gündüzleri hiç bir beslemenin yapılmadığı hakkında belli bir garanti sağlamayı başaramadıklarını vurguladılar.

Dünyada ölüm cezasına karşı çalışmalar yürüten sivil toplum örgütü Reprieve'in hukuk danışmanı Cori Corider hükümeti eleştirerek, "Obama hükümeti, Ramazan'da gündüz saatlerinde zorla besleme yapılması için 'hiç plan'larının olmadığını söylüyor ancak hiç garanti vermiyor.. Bunlar hükümetten gelen anlam bozucu kelimeler. Bu arada, Bağımsızlık Günü yaklaşırken, insanların vücutlarına neyin gireceğini seçme hakkının üstünden geçiyor" dedi.

ABD'li hukuk danışmanı Jon Eisenberg, "Obama hükümeti 'kamu yararının, mevcut durumun korunmasından yana' olduğunu iddia ediyor. Mevcut durum bu insanların iki yıl önce salıverilmesine izin verilmesine rağmen, herhangi bir duruşmaya çıkmadan, süresiz olarak tutulduklarıdır. Şirketlere bile tüzel kişilik verildiği bir dünyada Obama hükümetinin, Guantanamo tutuklularının dini özgürlükleri garantileyen ABD yasaları kapsamında 'tüzel kişi' olmadığı iddiasının yarattığı ironi dikkate alınmalı" açıklamasında bulundu.

Mahkeme dökümanlarına göre, Guantanamo'da toplam 166 tutuklu bulunuyor. Açlık grevinde bulunan 106 tutukludan 45'i de, zorla besleniyor. Dökümanlarda ayrıca ABD Adalet Bakanlığı'nın, tutuklulara kusmayı önleyen Reglan ilacı verildiği iddiasını reddettiği de yer alıyor.