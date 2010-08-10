-GUANTANAMO'DA "EN GENÇ" DURUŞMA GUANTANAMO KÖRFEZİ (A.A) - 10.08.2010 - ABD'nin ağırlıklı olarak Afganistan ve Irak işgali sırasında sırasında terör suçlusu olduğu gerekçesiyle yakalayarak Guantanamo kampında tuttuğu zanlıların en genci olan Kanada vatandaşı Ömer Kadr'in duruşması bugün başlıyor. Afganistan'da tutuklandığı sırada 15 yaşında olan Kadr'in ömür boyu hapis cezası alabileceğini belirten avukatları, ''davanın temelini teşkil eden itirafların işkence ve toplu tecavüz tehditleriyle alındığını, ancak mahkemenin yasal olmayan bu itirafları geçerli kabul ettiğini'' dile getirdi. Afganistan'daki çatışmalar sırasında yakalanan ve bu sırada 15 yaşında olan Kadr'in duruşması, Guantanamo'daki askeri üste bulunan ABD savaş suçları mahkemesinde bugün başlayacak. Halen 23 yaşında olan ve şimdiye kadarki hayatının yaklaşık üçte birini Guantanamo'da tutuklu olarak geçiren Kadr, 5 ayrı suçlamadan yargılanacağı mahkemede suçlu bulunması durumunda ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir. Kadr'in duruşması, İkinci Dünya Savaşı'dan bu yana savaş suçları mahkemesinde yargılanacak en genç zanlı olması açısından da dikkati çekiyor. Ömer Kadr'e, Afganistan'daki çatışmalar sırasında bir Amerikan assubayını öldürmek, Amerikan güçlerine karşı yola patlayıcı yerleştirmek, Amerikan askeri konvoylarıyla ilgili olarak El Kaide'ye casusluk etmek, sivillere karşı kullanmak üzere El Kaide ile birlikte terör ve komplo malzemeleri sağlamak gibi suçlamalarda bulunuluyor. Amerikalı askeri savunma avukatı Jon Jackson, Kadr'in mahkeme tarafından 'itiraf' olarak nitelendirilen ifadelerinin Afganistan'da alındığını, bu ifadenin toplu tecavüz ve ölüm tehdidi altında, insani olmayan uygulamalarla alındığını belirterek, ''işkence ve tecavüz tehdidi altında alınan ifadenin dava için temel alınmaması gerektiğini, uğrunda mücadele edilen temel değerlerin arkasında durulduğunun gösterilmesi gerektiğini'' dile getirdi. Savcılık makamı ise, Kadr'in ifadesini alan FBI ve ordu görevlilerinin ''zanlının ifadesinin dostluk ve saygılı ortamlarda alındığını'' teyit ettiklerini savundu. Mahkeme yargıcı da jürinin, Kadr'in El Kaide militanlarıyla birlikte yola patlayıcı yerleştirdiğini gösteren görüntü kaydını seyrettiğini söyledi. Guantanamo'daki 176 zanlının en genci olan Kadr'in davasının, bu yılın Ocak ayında kampın kapatılacağını söyleyen, ancak bunu yerine getirmeyen Barack Obama yönetimi dönemindeki ilk tartışmalı mahkeme olacağı öngörülüyor. Kanadalı istihbaratçıların Kadr ile Guantanamo'da görüşmesi ve Kadr'in ''haklarının ihlal edildiği'' şikayetine rağmen Kanada hükümeti davaya müdahil olmayı reddetti. Kadr'in Kanadalı avukatı Dennis Edney, gazetecilere yaptığı açıklamada Kanada hükümetinin tutumuna değinerek, ''Kanada hükümetinin tavrı, Ömer Kadr'in suçlu bulunmasını beklediklerini gösteriyor. Çünkü Kadr'in suçlu bulunması, geçen süre içinde hükümetin takındığı tavrın doğru olduğunu gösterecek'' dedi.