-GUANTANAMO MAHKUMUNU PRENS EVLENDİRDİ CİDDE (A.A) - 28.10.2010 - Guntanamo'da 3 yıl hapis yatan ve daha sonra Suudi Arabistan'da bir rehabilitasyon merkezinde tedavi gören Abdurrahman El Cueyd, Suudi İçişleri Bakanı Prens Nayif bin Abdulaziz'in desteğiyle evlendi. ''Saudi Gazette''de yer alan habere göre, Guantanamo mahkumu El Cueyd 3 yıl sonra döndüğü ülkesinde, Prens Nayif El Munasaha Merkezinde tedavi gördü ve çeşitli eğitimlerden sonra topluma kazandırıldı. Bu yaklaşımın hayatlarında büyük değişikliklere yol açtığını anlatan Abdurrahman'ın abisi Abdullah El Cueyd, İçişleri Bakanı Prens Naif'in kendilerine büyük destek olduğunu, bu sayede kardeşinin yeniden hayata döndüğünü belirtti. Bütün düğün masraflarının Prens Nayif tarafından karşılandığını söyleyen abi Abdullah El Cueyd, hem düğün masraflarının karşılanmasında hem de hayata bağlanmalarında büyük destek gördüklerini söyledi.