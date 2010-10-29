-GTP BAŞKANI BEKLEVİÇ ERMENİSTAN'DA GÖZALTINDA İSTANBUL (A.A) - 29.10.2010 - Güçlü Türkiye Partisi (GTP) Genel Başkanı Tuna Bekleviç, Ermenistan'da gözaltına alındı. GTP'den yapılan yazılı açıklamada, Tuna Bekleviç ve beraberindeki heyetin Ermenistan'da düzenledikleri basın toplantısının ardından Ermenistan Gizli Servisi tarafından gözaltına alındığı belirtildi. Bekleviç'in, Türkiye ile Ermenistan arasında Zürih'te imzalanan protokollerin yıl dönümünde, sınırın kapalı olmasını protesto ederek, Ermenistan-Türkiye sınırını Arpaçay Nehri'nden geçtiği ifade edilen açıklamada, Bekleviç'in basın toplantısı düzenlemek için dün Ermenistan'a tekrar gittiği belirtildi. Açıklamada, Bekleviç'in kapalı olan sınırdan geçişinin Ermenistan ve Rusya basınında geniş şekilde yayımlandığı, Rus gizli servisi ile Bekleviç arasında karşılıklı polemiğe sebep olduğu bilgisine yer verildi.