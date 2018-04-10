GSYİAD'dan "Metin Oktay selamı" veren Gomis'e Yılın Sporcusu ödülü

Serhan TÜRK, İstanbul - DHA

Galatasaray\'ın Fransız yıldızı Bafetimbi Gomis, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği tarafından yılın sporcusu ödülüne layık görüldü. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu Özhan Canaydın Konferans Salonu\'nda düzenlenen törende ödülü Başkanımız Mustafa Cengiz ve 1905 GSYİAD Başkanı Metin Öztürk\'ün elinden alan Bafetimbi Gomis, \"Bu anlamlı ödül beni çok mutlu etti. Buraya geldikten sonra hep mükemmel şeyler oluyor bu ödül de onlardan biri. Devamının gelmesini diliyorum\" dedi.

Galatasaray\'ın büyük bir aile olduğuna vurgu yapan Fransız yıldız, \"Hiçbir oyuncu Galatasaray\'dan büyük değil. Bu ödülde takım arkadaşlarım ve hocamızın da katkısı var. Bu ödülü onlar adına da alıyorum. Dün akşam bir kez daha gördük ki Galatasaray büyük olmazsa ben de büyük olamam. Burada bana oy veren ve beni ödüle layık gören herkese teşekkür ediyorum\" şeklinde konuştu.

Başkan Mustafa Cengiz ise törende yaptığı kısa konuşmada, \"Benim de üyesi bulunduğum GSYİAD\'a ödül için teşekkür ediyorum. Mustafa Kemal Atatürk\'ün işaret ettiği gibi sporcunun zeki, çevik, ahlaklı olanını seviyoruz. Maalesef ülkede bu özellikler aranır hale geldi. Sporcularımızdan özellikle ahlakı olmasını ve terinin son damlasına kadar dürüstçe, rakibe saygı içinde mücadele etmesini bekliyorum. GSYİAD\'ın da işaret ettiği gibi Gomis\'i ahlaklı bir karakter olarak görüyoruz. Bu ödülü de hak ettiğine inanıyoruz\" ifadelerini kullandı.

1905 GSYİAD Başkanı Metin Öztürk ise Gomis\'in gol attıktan sonra verdiği Metin Oktay selamının kendisini mest ettiğini belirtirken \"Kendisi bizden biri, bu sene açık ara farkla yılın sporcusu seçildi. Her sporcumuzun yeri ayrı ama Gomis bizim için çok özel\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Gomis\'e ödül verilmesi

-Başkan ve çocuklarla fotoğraf cektirmesi

-Mustafa Cengiz, Metin Öztürk ve Gomis açıklamalar

-Detaylar

(FOTOĞRAFLI)

