"GSS'de revizyona gidiliyor; 53 lira prim ödeyenler, eski borçları olsa da hastane kapısından dönmeyecek"

Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, Genel Sağlık Sigortası'nda (GSS) revizyona gidildiğini aktardı. "Hükümetin TBMM’ye sevk ettiği torba yasa tasarısı içinde yer alan düzenlemeye göre, zorunlu aylık primler 53 liraya sabitlenecek" diyen Bayer, "Yani 1 Nisan 2017’den itibaren ayda 53 lira prim ödeyenler eski borçları olsa da hastane kapısından dönmeyecek" ifadesini kullandı.

Yalçın Bayer'in "GSS dikiş tutmuyor" başlığıyla yayımlanan (23 Şubat 2017) yazısı şöyle:

Genel Sağlık Sigortası (GSS) bir türlü dikiş tutmuyor, yeniden revizyona gidiliyor.

Hükümetin TBMM’ye sevk ettiği torba yasa tasarısı içinde yer alan düzenlemeye göre, zorunlu aylık primler 53 liraya sabitlenecek.



Bakanlar Kurulu bu miktarı 4 kat artırmaya yetkili kılınacak.



Düzenleme prim borcundan ötürü sağlık hizmetinden yoksun kalan yurttaşları doğrudan ilgilendiriyor. Gelir testi yaptıramayan ya da GSS’den haberi olmayan, özellikle işsiz yüzbinlerce genç prim borcundan ötürü yıllardır hastane kapılarından dönüyor.



Yeni tasarıya göre, ailede kişi başı geliri asgari ücretin üçte birinden az olanların primleri yine devlet tarafından karşılanacak, bunun dışında kalanlar ayda 53 liralık zorunlu primi ödeyerek sağlık hizmetinden yararlanabilecek.



Yani 1 Nisan 2017’den itibaren ayda 53 lira prim ödeyenler eski borçları olsa da hastane kapısından dönmeyecek.



Her geçen yıl prim borçlularının artması, yurttaşların sağlık hizmetlerinden yoksun kalması GSS’ye tepki oluşturdu. Özellikle okulunu bitirip işe giremeyen gençler otomatik olarak sisteme dahil edildi, adına çıkarılan primleri ödeyemediği için sağlık hizmetinden yoksun kaldı.



Prim borçları için çeşitli kez yapılandırmaya gidildi. Ancak amaçlanan sonuç yine alınamadı.



Çünkü borçlar fazlaydı. İşsiz gezen, ailesinin de prim ödemeye gücü olmayanlar bir anda 4-5 bin liraya kadar borçlandı.



Hükümet referandumun da etkisiyle olacak ki, zorunlu prim miktarını 53 liraya sabitleme kararı aldı.



Aslında bugünkü sıkıntılar, GSS’nin 2012’de kamuoyu ile çok iyi paylaşılmadan, yeteri kadar anlatılamadan aniden hayata geçirilmesinden kaynaklanıyor.



Vatandaş ne olduğunu anlamadan, prim borçlusu olduğunu kapısından döndüğü sağlık kurumlarında öğrenebildi, adeta şoke oldu.



Yani GSS, kamuoyunun bilgisi olmadan alelacele uygulanmaya başlandı.



Sonucunda sorunlar, borçlar katlanarak bugünlere gelindi.



Eğer pilot uygulama ile başlayıp, kamuoyu da yeterince bilgilendirilseydi ne vatandaşın 3, 4, 5 bin liraya kadar borcu olurdu ne de sağlık hizmetinden yoksun kalırdı.



Pilot uygulama ıskalanarak 2012’de hayata geçirildi. İstenilen sonuç sağlanamadığı gibi vatandaş yıllarca mağdur oldu.



“Sağlıkta devrim” sloganıyla uygulamaya başlanan GSS’nin, bırakın devrimi vatandaşı hastane kapılarından döndürerek büyük mahrumiyet yarattığı açıkça görüldü.



Borçlar ne kadar yapılandırılırsa yapılandırılsın vatandaş ilgisiz kaldı. Çünkü biriken borçları ödeyecek gücü yoktu.



GSS’nin bundan böyle sorunsuz uygulanabilmesi için yurttaşı sağlık hizmetinden yoksun bırakmayacak önlemler hayata geçirilmeli, kamuoyu sistem hakkında yeterince bilgilendirilmeli. Eğer böyle devam ederse 53 liralık sabit prim de işe yaramayabilir.



Aslında sosyal devlet olmanın gereği borçlu da olsa sağlık hizmeti hiçbir yurttaştan esirgenmemeli. Yani zorunlu sağlık hizmeti parasız olmalı.