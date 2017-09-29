GSO Başkanı Konukoğlu: Barzani’nin Gaziantep’te firması yok

GAZİANTEP,(DHA) - GAZİANTEP Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani’nin Gaziantep’te faaliyet gösteren firmasının bulunmadığını söyledi.

Konukoğlu, Barzani\'nin kentte 250’den fazla işletmesi olduğu iddialarını yalanlayarak, şöyle dedi:

\"Gaziantep’te ticaret sicili kayıtlarına göre Barzani ile ortak olan hiçbir tacir ve sanayi firması yoktur. Hangi belge ve kayıtlara göre hazırlandığı belli olmayan, Barzani’nin, Gaziantep’te 250 firmasının olduğunu iddia eden haberler, bizleri son derece rahatsız etmektedir. Gaziantep’te ticaret sicili kayıtlarına göre Barzani ile ortak olan hiçbir tacir ve sanayi firması yoktur. Gaziantep’te kendi işletmeleri ile imalat ve ihracat yapan firmaları görmezden gelenlerce ortaya atılan bu ve benzeri iddialar, sanayide ve ticarette Türkiye’ye örnek gösterilen sanayicilerimizi üzmektedir, sanayileşmede başarı hikayesi yazan Gazianteplilere haksızlıktır.\"



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