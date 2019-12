GSMA: Cepte sağlık riski yok!

T24 - Dünya GSM Birliği, cep telefonlarından kaynaklanan radyasyonun sağlık riski oluşturmadığına dair geniş bir araştırma yayımladı. 219 ülkede 800'den fazla mobil iletişim şirketinin bağlı olduğu GSMA cep telefonlarının yaydığı dalgalar için endişe edilmesine gerek olmadığını açıkladı.



219 ülkede 800'den fazla mobil iletişim şirketinin bağlı olduğu Dünya GSM Birliği'nin (GSMA), 31 Ocak 2011 tarihinde yayımladığı "Mobil Teknoloji, Sağlık ve Çevre" belgesinde, yeni nesil cep telefonu teknolojileri ve cep telefonlarının sağlığa etkisi ele alınarak pek çok araştırmadan bilgiye yer verildi.



Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) tespitlerine yer verilen belgede, son 20 yılda cep telefonlarının olası riskleri üzerine birçok çalışma yapıldığı ifade edilerek, baz istasyonları sinyallerinin sağlığa zararlı olduğuna dair tatmin edici bilimsel bir kanıt bulunmadığı belirtildi.



Computerworld'ün aktardığına göre belgede ayrıca, Nisan 2010'da Alman Parlamentosu'nda bir soru önergesine Alman Radyasyondan Korunma Federal Ajansı'nın verdiği yanıt yer alıyor.



Yanıtta "Alman Mobil Telekomünikasyon Araştırma Programı, şu an kullanılan limitlerle sağlanan mobil iletişimin sağlık üzerinde herhangi bir zararlı etkisi olmadığını gösterdi" deniliyor.





Interphone: Risk yok



Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı'nın desteğiyle, dünyanın geniş kapsamlı araştırmasını yürüten Interphone Çalışma Grubu (Interphone Study Group) raporunun sonuçları açıklandı.



Interphone'un 10 yıldır 13 ülkede 30 yaş üstü 5 binden fazla katılımcı ile gerçekleştirdiği araştırmanın ara raporunda cep telefonlarının olumsuz etki yarattığına ilişkin kesin bir sonuca varılmadığı belirtiliyor.



Yaklaşık 10 yıldır 13 ülkede epidemiyolojik çalışmalar yapan Interphone Çalışma Grubu, 13 ülkede 5 binden fazla cep telefonu kullanıcısı üzerinde epidemiyolojik araştırma yapıyor. Bu gruba üye ülkeler Almanya, Danimarka, Avustralya, Fransa, Finlandiya İngiltere, İsrail, İtalya, Japonya, Kanada, Yeni Zelanda, Norveç ve İsveç'tir. Interphone araştırmasına üye ülkelerden 100 kadar bilim adamı katılıyor.



Interphone'dan alınan bilgilere göre herhangi bir beyin kanseri artış riski gözlemlenmediği, ancak özellikle gençlerde gerçekleştirilen arama zamanlarındaki değişiklikler ve Interphone tarafından çalışmanın başlatıldığı tarihten itibaren cep telefonu kullanımı alışkanlıklarında meydana gelen değişikliklerin, daha fazla yeni araştırmalara konu olabileceğinin gerekliliğini ortaya çıkardığı belirtiliyor.





Sağlık Koruma Ajansı: Kanserde etkili değil



Sağlık Koruma Ajansı'na (Health Protection Agency) rapor veren bağımsız Non- İyonize Radyasyon Danışma Grubu (Advisory Group of Non-Ionizing Radiation), Interphone çalışmalarını gözden geçirerek yapılan değerlendirmede şu ifadelere yer verildi: "Interphone çalışmaları iyi tasarlanmış, özenle yapılmış ve cep telefonu kullanımından kaynaklanan olası sağlık risklerini anlamamıza önemli katkıda bulunmuştur.



"Çalışmalarda, cep telefonu kullanımı ile beyin tümörü ilişkisi incelenerek, hayvanlar üzerinde yapılan laboratuar deneylerinde hayvanların radyofrekans radyasyona maruz bırakılmasıyla elde edilen sonuçlar değerlendirildi. Yapılan bu çalışmalar sonucunda da cep telefonu kullanımının ve radyasyona maruziyetin kanser üzerinde etkisi olmadığı anlaşıldı."





Sağlık Bakanlığı uyarmıştı



Cep telefonunun mümkün olduğunca kafa bölgesinden uzak tutulması doğrultusunda uyarılardan biri dün Türkiye'nin Sağlık Bakanlığınca yayımlanmıştı.



Bakanlık, "kulaklıkla veya hoparlörle kullanılan cep telefonlarının daha az zararlı olduğu" yorumuyla, bu cihazların aslında insan için zararlı olduğu varsayımı kullanmıştı.